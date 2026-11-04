「Y世代」最不快樂議員倡政府調查了解需求　盧寵茂：一直致力推動青年多元發展

一項民調顯示香港開心指數比去年微跌，其中泛指出生於八十及九十年代中，即現時約30歲至45歲的「Y世代」成為最不開心的群體。醫務衞生局局長盧寵茂表示，政府一直致力推動青年人多元發展，包括舉辦和資助不同類型的青年發展活動，讓青年人裝備自己、各展所長，又推出青年正向思維活動資助計劃，藉此推廣關注青年身心健康、培育青年人的正向思維和正面價值觀，讓他們成為有擔當、有理想，願意為國家、為香港未來奮鬥的新一代。

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盧寵茂書面回覆立法會議員林偉全質詢指，政府各相關決策局和部門、非政府機構及社區夥伴，一直合作採取多管齊下方式，兼顧各項政策考量，從就業、情緒支援、家庭友善及社區網絡等方面，全方位支援「Y世代」的就業和身心健康發展。

林偉全關注，當局有否計劃針對處於職涯拼搏期但同時承受經濟與生活壓力的「Y世代」群體，進行專項調查以精準掌握其心理痛點及援助需求。盧寵茂稱，在就業發展方面勞工處一直採取多管齊下的策略及制定適當措施，為青年提供全方位的培訓及就業支援，勞工處各區就業中心為不同年齡及背景的求職者提供綜合就業服務，求職者可與就業中心的就業主任會面，獲取個人化就業諮詢服務。就業主任會按求職者的需要和意願，建議他們參加合適的就業計劃，或報讀培訓或再培訓課程，提升就業能力及增加獲聘機會。