警破詐騙集團拘11人涉洗黑錢7000萬，免審查貸款誘「賣戶口抵債」。

秀茂坪警區刑事部早前接獲線報，指一個本地洗黑錢集團處理約7,000萬港元懷疑犯罪得益，牽涉共85宗騙案，涉案騙款金額超過2,400萬港元。 經過警方深入調查，警方成功鎖定集團主腦以及骨幹成員身份，集團內部有明確分工，主要分為3大部門運作。首先是負責「放數」的成員，先在網上平台或社交媒體發文，鎖定一些有財務困難、急需現金周轉或者是求職心切的市民，聲稱可以提供「免審查貸款」。當借貸人無力償還時，成員會提出所謂「搵快錢」的套現機會，聲稱免除還款外，更高價收購銀行戶口，隨後將借貸人轉介予收購戶口的成員。如借貸人拒絕參與賣戶口，就會安排收數人員進行刑事恐嚇及上門收數。

訛稱賣戶口「完全無問題、不犯法」 負責「收購戶口」的成員一般會相約賣戶口的人士到咖啡店或者樓上餐廳進行交易。除了收購現有戶口，亦會現場提供電話卡及智能手機，要求市民即場開立全新的網上銀行戶口並賣予集團。成員會利用對方急需現金的心態，訛稱賣戶口「完全無問題、不犯法」去誘使對方就範。與此同時，賣戶口人士亦會被要求用個人身份大量實名登記電話卡，而該批電話號碼隨後會被集團用作干犯詐騙等犯罪用途。而收購所得的傀儡戶口就會交由負責「清洗黑錢」的成員進行操作，用以收取各類騙案的騙款，繼而進行分層式轉賬，而騙款主要牽涉投資騙案。

秀茂坪警區情報組人員經過深入調查，並翻查大量閉路電視系統後，成功鎖定集團主腦及各部門的骨幹成員，於是在前日(2日)及昨日(3日)展開拘捕行動，突擊搜查全港共13個地址，當中包括2間涉案公司，共拘捕8名本地男子及3名本地女子，他們年齡介乎19至43歲，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」以及「刑事恐嚇」罪。人員亦檢獲大量犯罪證據，包括大量用於開戶的智能電話、電話卡、銀行文件，以及一本記錄大量個人資料的數簿，該數簿詳細記錄了賣戶口人士的個人資料，以及各自賣出的賬戶紀錄。

派探員喬裝求職搵快錢及借貸 行動中，秀茂坪警區派出探員喬裝求職搵快錢及借貸，以接觸集團成員的網上平台廣告。經初步接洽後，發現集團會先要求提供身分證明文件及銀行文件進行所謂背景審查，其實是想去審查他們的開戶能力及借貸能力，以作進一步利用。警方亦發現，集團會從中物色合適年齡的單身人士，作為中介人去促成假結婚。集團又會要求每位賣戶口人士以個人身份大量實名登記電話卡，估計操控超過300張實名登記本地電話卡，除了用作綁定網上銀行操控資金流向之外，亦有計劃進行電話詐騙等非法用途。調查仍然繼續，不排除稍後會有更多人被捕。