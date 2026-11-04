梁美芬倡大學課程強制一年實習 蔡若蓮：恐淪職業訓練違原有價值

人力推算中期更新報告指出隨人工智能迅速發展，企業的初級職位空缺由2022年約8萬個大幅下降至2025年約3.1萬個。經民聯議員梁美芬今日（4日）在立法會大會提出口頭質詢，問當局會否研究將大學課程改革為「三年課堂學習、一年全職實習」模式。教育局局長蔡若蓮回應，大學課程不應單只憑勞動市場供求數據等單一指標而改動，否則有違教育專業，造成新一輪的同質化錯配，甚至令高等教育變為職業訓練，違背大學的原有價值。
非為職位空缺「度身訂造」人力供應
蔡若蓮表示，本港自2012/13學年起實施四年制學士課程，為學生提供充裕的時間與空間落實全人教育，與國際主流學制接軌。她引述世界頂尖大學校長論壇中國家教育部部長的發言，指大學以立德樹人為根本任務，並非為某一時點的職位空缺「度身訂造」人力供應。
對於梁美芬的「三年課堂學習、一年全職實習」的建議，蔡若蓮認為，改動課程應基於學科知識結構、學生發展規律、教學資源及學術標準等專業判斷，不應以勞動市場供求為單一指標。她認為強制推行一年全職實習作為畢業要求，對於更著重學術深度與理論訓練的人文和純科學等學科而言，不僅會壓縮課堂與研究學習的時間，更會削弱院校設計課程的專業空間。此外，由企業主導評核在實際操作上也面臨實習職位供應穩定性及評核標準一致性等挑戰。
蔡若蓮強調，大學肩負創造知識與推動創新研究的使命，需要培養學生創意、慎思明辨、解難、適應及終身學習等能力，使其在勞動市場轉變中展現韌性，單憑勞動市場的供求數據要求改動大學課程，既不符教育專業，亦都無助解決勞動市場的種種問題。
在最新的QS亞洲大學排名榜中，本港有五所大學位列十強，其中三所進入前五名。本港大學能夠持續名列前茅，關鍵在於產出具影響力、高質素的研究成果。因此大學教育不能單憑市場需要來規劃課程，否則容易造成新一輪的同質化錯配，甚至令高等教育淪為職業訓練，違背大學的原有價值。大學學制改革茲事體大，大學課程應回應社會需要，但是要經教育專業論證，並且通過大學不斷完善、自我革新。