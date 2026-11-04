梁美芬倡大學課程強制一年實習 蔡若蓮：恐淪職業訓練違原有價值

教育局局長蔡若蓮回應，大學課程不應單只憑勞動市場供求數據等單一指標而改動，否則有違教育專業，造成新一輪的同質化錯配，甚至令高等教育變為職業訓練，違背大學的原有價值。(資料圖片)

人力推算中期更新報告指出隨人工智能迅速發展，企業的初級職位空缺由2022年約8萬個大幅下降至2025年約3.1萬個。經民聯議員梁美芬今日（4日）在立法會大會提出口頭質詢，問當局會否研究將大學課程改革為「三年課堂學習、一年全職實習」模式。教育局局長蔡若蓮回應，大學課程不應單只憑勞動市場供求數據等單一指標而改動，否則有違教育專業，造成新一輪的同質化錯配，甚至令高等教育變為職業訓練，違背大學的原有價值。

非為職位空缺「度身訂造」人力供應

蔡若蓮表示，本港自2012/13學年起實施四年制學士課程，為學生提供充裕的時間與空間落實全人教育，與國際主流學制接軌。她引述世界頂尖大學校長論壇中國家教育部部長的發言，指大學以立德樹人為根本任務，並非為某一時點的職位空缺「度身訂造」人力供應。

對於梁美芬的「三年課堂學習、一年全職實習」的建議，蔡若蓮認為，改動課程應基於學科知識結構、學生發展規律、教學資源及學術標準等專業判斷，不應以勞動市場供求為單一指標。她認為強制推行一年全職實習作為畢業要求，對於更著重學術深度與理論訓練的人文和純科學等學科而言，不僅會壓縮課堂與研究學習的時間，更會削弱院校設計課程的專業空間。此外，由企業主導評核在實際操作上也面臨實習職位供應穩定性及評核標準一致性等挑戰。