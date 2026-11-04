大埔宏福苑五級火｜政府成立樓宇維修支援及服務局　議員倡吸納退休紀律部隊「坐鎮」

立法會大會今日討論「打擊圍標，推動圍標行為刑事化」的議員議案，有議員建議政府在新成立的樓宇維修支援及服務局，吸納退休紀律部隊人員「坐鎮」。
提出議案的議員方國珊建議賦予競爭事務委員會更大的執法權力，加強與警方及廉政公署的跨部門協作，並探討引入更清晰的「寬待政策」，以鼓勵牽涉合謀行為的人士舉報；研究推行電子匿名招標，以及運用人工智能及大數據建立標書異常預警系統；探討運用「智方便」構建電子投票平台，用作核實及確認業主身份，從而防止偽造、冒簽授權書及濫用授權票等問題。
市場陷入「劣幣驅逐良幣」
地產及建造界議員黃浩明強調惡勢力、害群之馬長期圍標的問題，並非存在整個建造業界。相反，業界有很多奉公守法的承建商，往往遭受惡勢力欺壓，不敢參與市場，導致市場陷入「劣幣驅逐良幣」的扭曲生態。他支持政府成立樓宇維修支援及服務局，透過編制「預審名單」，將劣質承建商排除在外。就此，他建議維修局引入具執法背景的人士，如吸納退休紀律部隊人員「坐鎮」。黃浩明解釋不少惡勢力是「企業化經營」，從表面看來與一般公司無異，引入紀律部隊人員可借助他們的經驗，精準辨識劣質承建商。
執業大律師、議員范凱傑發言時指出揭發圍標合謀行為極倚賴寬待機制。他建議修訂《競爭條例》，將寬待機制擴及刑事訴訟程序，給予首名合資格寬待申請人豁免檢控，並延伸至申請人旗下合作的高級人員、僱員及代理人。機制亦應確立豁免權，禁止將有關資料用作指證資料提供者有罪的證據，豁免權範圍應延伸至在寬待申請中所作出的自願招認，而不限於強制作出的回答。