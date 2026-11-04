大埔宏福苑五級火｜政府成立樓宇維修支援及服務局　議員倡吸納退休紀律部隊「坐鎮」

立法會大會今日討論「打擊圍標，推動圍標行為刑事化」的議員議案，有議員建議政府在新成立的樓宇維修支援及服務局，吸納退休紀律部隊人員「坐鎮」。

提出議案的議員方國珊建議賦予競爭事務委員會更大的執法權力，加強與警方及廉政公署的跨部門協作，並探討引入更清晰的「寬待政策」，以鼓勵牽涉合謀行為的人士舉報；研究推行電子匿名招標，以及運用人工智能及大數據建立標書異常預警系統；探討運用「智方便」構建電子投票平台，用作核實及確認業主身份，從而防止偽造、冒簽授權書及濫用授權票等問題。