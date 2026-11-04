北部都會區｜甯漢豪：新發展區設「15分鐘生活圈」理念　創更多機會促原區就業

政界提倡在北部都會區落實原區就業及「職住平衡」建議，讓居民可減少長途通勤。發展局局長甯漢豪表示，新發展區社區規劃貫徹「15分鐘生活圈」理念，提升居民生活便利的同時，創造更多本地就業機會促進原區就業。她又說，勞工處會在北都提供多元化就業服務及推行就業計劃，協助求職人士就業，求職者亦可透過勞工處獲取北都職位空缺資訊及培訓機會。

無計劃設調遷北都公屋安排 甯漢豪書面回覆立法會議員吳秋北質詢指，政府正透過產業用地、房屋供應、交通基建及社區設施的協同規劃，推進3個大學城等重點項目，培育人才及帶動產業發展，創造多元化就業機會，逐步構建均衡的職住布局，讓當區居民有更多就近就業選擇，提升生活質素及減少跨區通勤需要。她又說，北都將透過完善的運輸網絡，把各新發展區與香港其他地區緊密連繫，北都新發展區的主要居住社區會圍繞交通樞紐布局，方便居民往返區內各產業節點及其他就業地點，讓市民可在更廣闊範圍內選擇居住和就業地點。

吳秋北關注當局會否考慮推出「北都職住平衡特別計劃」，允許在北區就業的基層公屋居民可優先申請從其他區公屋調遷往北都，以優化「職住平衡」。甯漢豪表示，政府現無計劃考慮相關特別計劃，強調出租公屋租戶人數眾多，調遷申請難按照一些可能經常出現變動的個人因素而作出特別安排，例如工作地點。