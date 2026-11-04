稱為與家人度中秋改醫生紙呃病假　勞工處前合約文員11.24判刑

一名勞工處前合約行政文員兩度改醫生紙以獲得病假，她在警誡下稱不知享有年假，為與家人共度中秋節而犯案，今日(4日)於觀塘裁判法院承認兩項控罪。署理主任裁判官李志豪指牽涉的假期不多，將案件押後至11月24日判刑，以待索取社會服務令等報告，期間被告續獲准保釋。

被告李燕華(25歲)，承認兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。案情指，她於2025年6月9日至2026年6月8日為勞工處非公務員合約行政文員，合約為期一年，享有7天有薪年假及每月2天有薪病假。被告申請假期須向上司提交申請表格，及附上醫生證明書。