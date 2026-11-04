偽造本票呃20萬元二手車　警元朗車房起回涉案車輛拘兩男

油尖警區刑事部上月28日接獲一名市民報案，指其早前在油麻地與一名喬裝為買家的騙徒進行二手私家車買賣，雙方簽訂買賣合約時，該騙徒出示懷疑偽造的銀行本票，並盜去其私家車。
警方接報後展開深入調查，經翻查大量閉路電視片段並進行情報分析後，成功鎖定兩名涉案疑犯，並分別於上周六(31日)及周日(1日)，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕兩名分別32歲和40歲的本地男子。行動中，警方於元朗一間車房起回該輛價值逾20萬元的有關車輛，並檢獲包括一張懷疑偽造銀行本票及一份懷疑偽造的車輛買賣合約的詐騙工具。
警方調查發現，涉案犯罪分子的作案手法具明顯計劃性及分工。騙徒先安排一人主動聯絡目標賣家，聲稱有意購買其私家車，再由喬裝成買家的騙徒相約賣家見面檢查車輛狀況，營造真實交易氣氛。雙方簽訂買賣合約時，騙徒出示懷疑偽造的銀行本票以獲取賣家信任。騙徒隨後把所得車輛停泊於元朗近郊偏遠的車房，以車冚遮蓋整部車身，並除去車牌和行車證，以掩人耳目，企圖增加警方調查的難度。警方相信騙徒企圖將車輛轉售海外，或轉售予俗稱「劏車場」的拆車商，以套現獲利。
被捕的40歲男子已被落案起訴一項「串謀詐騙」罪，並於前日(2日)在九龍城裁判法院提堂，該名32歲的被捕男子則暫獲准保釋候查。警方會繼續積極調查案件。