偽造本票呃20萬元二手車　警元朗車房起回涉案車輛拘兩男

油尖警區刑事部上月28日接獲一名市民報案，指其早前在油麻地與一名喬裝為買家的騙徒進行二手私家車買賣，雙方簽訂買賣合約時，該騙徒出示懷疑偽造的銀行本票，並盜去其私家車。

警方接報後展開深入調查，經翻查大量閉路電視片段並進行情報分析後，成功鎖定兩名涉案疑犯，並分別於上周六(31日)及周日(1日)，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕兩名分別32歲和40歲的本地男子。行動中，警方於元朗一間車房起回該輛價值逾20萬元的有關車輛，並檢獲包括一張懷疑偽造銀行本票及一份懷疑偽造的車輛買賣合約的詐騙工具。