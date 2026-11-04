上海商業銀行夥保良局 推「智創未來」可持續發展計劃 創新以性格分析工具助中學生規劃理財 走入社區推智齡防騙

騙案手法層出不窮，為提升市民的防騙意識，讓不同年齡層有足夠能力作出正確理規劃及應對電子詐騙，上海商業銀行今日（2026年11月4日）於總行舉行發布會，⁠宣布聯同保良局推出「智創未來」可持續發展計劃，料將惠及約2,400名中學生及近8,000名智齡人士。 上海商業銀行執行董事兼行政總裁張耀堂先生, MH致辭時表示，「智創未來」可持續發展計劃首階段將與保良局攜手，聚焦青少年與智齡人士，分別以「態度、角度、認知度」三維框架培養青少年理財觀念，並透過「智齡防騙大使」培訓及教育支援，提升智齡人士的防騙韌性與數碼賦能。未來計劃將擴展至中小企，協助其在數碼與可持續轉型中穩健發展。

於發布會上保良局並公布了早前進行的「中學生理財習慣及意識」及「數碼年代下智齡人士電子騙案風險與防騙意識」調查結果，該調查合共收回近1,400份有效問卷，當中逾700位中四至中六學生就「中學生理財習慣及意識」的回應，超過九成受訪學生認同理財是人生重要技能，但逾半認為「理財很複雜，無從入手」。近半受訪學生未曾以文本或電子形式記帳；亦有逾七成四學生指未有妥善運用人工智能進行記帳或尋求理財建議。 而就「數碼年代下智齡人士電子騙案風險與防騙意識」調查所收集的逾600份65歲以上智齡人士的問卷，當中六成受訪者指對妥善理財及分辨投資資訊真偽缺乏信心，八成人過去三個月曾接獲懷疑詐騙電話，更有四成人每天會收到詐騙信息。約四成受訪智齡人士認為「AI技術令騙案更難識別」，逾三成人擔心因自身對新科技認識不足而容易受騙，近七成則認為防騙講座最能幫助他們預防電子騙案。

針對調查結果，「智創未來」可持續發展計劃將推出中學「理財有『度』」計劃，涵蓋三大核心項目，包括利用MBTI性格分析工具讓學生了解自身的性格及理財傾向，從而制定適切理財規劃。預計將惠及約2,400名學生，透過舉辦互動投資遊戲及模擬活動體驗，讓學生在真實情境中實踐理財技巧，強化其理財判斷力與應對能力。

「智齡防騙」社區支援計劃則會培訓八十位「智齡防騙大使」，將於社區向近8,000位智齡人士推廣防騙訊息，並舉辦不同活動，亦會提供一對一防騙諮詢及個案支援，為智齡人士築起防護網。 是次發布會邀得警務處處長周一鳴先生, PDSM, PMSM擔任主禮嘉賓，於會上公布最新騙案數字，今年頭3季全香港共錄得34,679宗騙案，損失金額高達60.2億元。今年8月錄得的電話騙案達9,999宗、網騙亦達7,963宗。他呼籲大家如接獲不明來歷電話、短訊或WhatsApp訊息，應致電警方24小時防騙易熱線18222求助。此外，各位可下載「防騙視伏App」，不單可實時評估詐騙及網絡安全風險；更具備可疑來電和網站偵測警示。他亦希望各位透過「防騙視伏App」向警方舉報可疑電話號碼或網站，進一步豐富資料庫內容。