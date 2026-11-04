大埔宏福苑五級火｜簡慧敏倡刑事化「樓宇維修合謀」　指事件揭示不同階段反競爭行為

立法會會議討論「打擊圍標，推動圍標行為刑事化」議員議案，選委界簡慧敏表示首先須明確「要刑事化甚麼」，認為議案措辭似乎僅涵蓋投標的圍標行為，但事實上宏福苑事件揭示的問題，涉及不同階段的不同嚴重反競爭行為，包括圍標、合謀定價、瓜分市場等等。她認為，要有效降低各類合謀行為所造成的危害，便應刑事化「樓宇維修合謀」，她樂見政府提出的正是這個方向，只是為方便表述就以「打擊圍標」概括。
簡慧敏提到，目前政府建議修訂《競爭條例》和其他相關法例，採取「先刑事後民事」，刑事及民事「雙軌執法模式」，體現政府採納獨立委員會報告建議，廣泛地涵蓋所有意圖影響招標結果的行為，而並非僅僅着眼於「圍標」的狹隘法律定義。然而，她認為在「雙軌執法模式」下，必須有足夠靈活性，建議律政司與保安局統籌的「聯合特遣隊」，加快評估相關個案是否達到刑事舉證標準。若評估個案無合理定罪機會，應盡快轉交競委會循民事途徑處理，讓不同個案可按其實際情況獲得適當處理，相信民事和刑事的分工有助避免違反「一罪不兩審」原則。她強調，宏福苑事件反映競委會依賴「不合謀條款」或「不合謀投標確認書」的機制，絕非杜絕「圍標」的「萬靈丹」。
系統性改革促政府進一步交代
政府把《財政預算案》預留的3億元，成立由財政司司長法團全資擁有的「樓宇維修支援及服務局」，從市建局接棒提供相關服務包括準備「預審名單」。簡慧敏指，早於今年4月特別財委會期間，她已提醒發展局要待獨立委員會報告出爐後，再審慎處理如何支援業主維修樓宇，毋須急於成立市建局子公司，讓其運作所謂加強版「招標妥」。她非常認同獨立委員會報告指出，要平衡監管、監察、施工的各項職能，具備監管職能的機構就要授予法定地位，因此「服務局」須獲賦予明確權責及足夠資源執行相關工作。
對於房屋局獨立審查組將過渡至公營房屋樓宇管制組，她相信政府已聽到議員和社會各界聲音，必須做到徹底「脫胎換骨」而非「換湯不換藥」，除了更名和借調屋宇署首長級人員，亦須真正落實系統性改革下的各自職能。她強調，既然是系統性改革，就要有清晰頂層設計，由政務司司長領導的跨部門督導委員會的職權範圍、成員組成等，有待向立法會及全社會作進一步交代，進行各項系統性改革，避免悲劇再發生。
另外，立法會保安及經濟發展事務委員會昨召開聯席會議，簡慧敏稱政府提出就涉及「樓宇維修工程招投標」的嚴重反競爭行為訂為「刑事罪行」，已涵蓋這項由新界東南方國珊提出動議議案的訴求。她指出，原有意就議案中「圍標」一詞加以定義，涵蓋不同的嚴重反競爭行為，但恐怕並非方國珊議案的原意，故最終沒有提出修正案。