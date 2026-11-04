大埔宏福苑五級火｜簡慧敏倡刑事化「樓宇維修合謀」　指事件揭示不同階段反競爭行為

立法會會議討論「打擊圍標，推動圍標行為刑事化」議員議案，選委界簡慧敏表示首先須明確「要刑事化甚麼」，認為議案措辭似乎僅涵蓋投標的圍標行為，但事實上宏福苑事件揭示的問題，涉及不同階段的不同嚴重反競爭行為，包括圍標、合謀定價、瓜分市場等等。她認為，要有效降低各類合謀行為所造成的危害，便應刑事化「樓宇維修合謀」，她樂見政府提出的正是這個方向，只是為方便表述就以「打擊圍標」概括。

簡慧敏提到，目前政府建議修訂《競爭條例》和其他相關法例，採取「先刑事後民事」，刑事及民事「雙軌執法模式」，體現政府採納獨立委員會報告建議，廣泛地涵蓋所有意圖影響招標結果的行為，而並非僅僅着眼於「圍標」的狹隘法律定義。然而，她認為在「雙軌執法模式」下，必須有足夠靈活性，建議律政司與保安局統籌的「聯合特遣隊」，加快評估相關個案是否達到刑事舉證標準。若評估個案無合理定罪機會，應盡快轉交競委會循民事途徑處理，讓不同個案可按其實際情況獲得適當處理，相信民事和刑事的分工有助避免違反「一罪不兩審」原則。她強調，宏福苑事件反映競委會依賴「不合謀條款」或「不合謀投標確認書」的機制，絕非杜絕「圍標」的「萬靈丹」。