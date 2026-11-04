林志釉為周天瑜父親任義務法律代表　辭任醫委會委員免誤會有利益衝突

罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜，2020年疑因醫療事故成為植物人，至2024年3月病情惡化離世。醫委會原定上月底就周天瑜的醫療事故，即一名呂姓醫生的投訴展開紀律研訊，最終以等待死因庭結果為由押後研訊。已擔任業外委員8年的林志釉向《am730》表示，上月底獲周天瑜父親同意委託他處理天瑜的死因研訊，去信通知死因庭後對方關注他是否仍是醫委會委員、曾否參與該案或接觸證據等，他當時回覆稱沒有及承諾未來不會接觸。

香港醫務委員會業外委員、病人組織「病人政策連線」主席林志釉，已經向法庭申請為女童周天瑜父親，就天瑜的醫療事故擔任義務法律代表，處理死因研訊，為免因有否利益衝突一事繼續擾攘，決定辭任醫委會委員避免誤會。

林志釉稱，由於自己在醫委會未有接觸、處理過這宗案件，加上屬義務協助周父，故不覺得在事件中有利益衝突，但仍就事件通知醫委會，未料醫委會有意見認為他存在利益衝突，並在周三例會上討論是否批准他代表周父處理死因研訊。林志釉坦言，是否代表周父不應受制於醫委會的決定，加上覺得說法不公，為免利益衝突一事持續擾攘，決定周四起辭任醫委會委員。

任期原剩一年：助周父尋真相意義更大

對於醫委會以等候死因研訊為由押後紀律研訊，林志釉對說法有所保留，「事到如今辭職原意不單止係無利益存在」，還有對去年雙非嬰兒腦癱案、今天天瑜案醫委會的處理感到十分失望，直言從兩件事可見，不論擔任業外委員或病人組織代表「做得幾盡責、勤力都好，呢啲事情都不斷發生」，倒不如利用任期餘下的約一年時間，協助周父找出真相，意義比在醫委會工作更大。

林志釉指，目前擔心患有末期癌症的周父，能否等到死因研訊結束的一日，未有考慮日後會否再加入醫委會成為委員。他指，周父過去數年很盡心地喚醒社會各界關注，希望他臨終前可找出真相，好讓在天堂向女兒有所交代。現時醫委會共有8名業外委員，其中3人由病人組織選出，包括辭任的林志釉；醫委會原訂明年初將舉行換屆選舉。