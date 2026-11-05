政府稱一直關注門票炒賣問題 規管須審慎免投資者卻步

南韓男團BIGBANG將在港舉行4場演唱會，門票早前極速售罄後據報旋即被「黃牛黨」炒高至原價3倍或以上。政府指，一直關注門票炒賣和假票問題，但門票炒賣成因眾多，政府須以審慎態度考慮任何規管方案在各方面的影響，並在市場運作和觀眾體驗之間取得平衡，以免令投資者卻步。
出道20周年的BIGBANG下周起在港舉行4場演唱會，價格介乎699至3,099元的門票在9月甫開售便迅速售罄，據報網上隨即出現大量黃牛票炒賣，部分更被炒高至原價最少3倍。文化體育及旅遊局長羅淑佩書面回覆立法會議員管浩鳴質詢指，政府一直關注門票炒賣甚至假票問題，並參考內地和其他地區做法和經驗研究如何處理。不過，她指門票炒賣成因眾多，涉及市場結構和供求等不同因素，政府須以審慎態度考慮任何規管方案在市場反應、營銷運作、成本效益、實際執行等方面的影響，並在市場運作和觀眾體驗之間取得平衡，以免令投資者卻步。
內銷門票比例適時檢討
管浩鳴關注政府會否考慮收緊內銷門票比例上限，以增加公眾購票機會。羅淑佩稱，政府積極與業界溝通，適時檢討在康文署場地舉行收費活動的公開發售與內銷門票比例，自2019年起在香港體育館及伊利沙伯體育館舉行最少4場的節目，公開發售比例下限已提升至三成。她指，近年不少在香港體育館舉行演唱會或大型活動的主辦機構，已公開發售接近甚至過半門票。至於啟德體育園的活動，園方一般要求主辦機構提供最少一半門票公開發售。警方沒有備存在網絡或實體炒賣門票的舉報數字，康文署在過去3年亦無接獲相關舉報。
推動旅遊項目及地區特色活動方面，羅淑佩稱須考慮地區和景點的承載能力，在旅遊效益、地區實際情況及居民需要之間取得平衡，又稱近年政府策劃的項目與活動遍布不同地區，成功帶動旅客及本地市民到各區遊覽和消費。自由黨邵家輝關注當局會否重設旺角西洋菜南街行人專用區，她回應稱過往部分街頭表演曾造成噪音、環境衛生、公共秩序等方面滋擾，加上表演活動曾引起大量投訴，政府為此須持極審慎態度。
羅淑佩無回應為宏福苑道歉否
另外，宏福苑大維修期間出任房屋局常任秘書長兼房屋署長的羅淑佩，昨在立法會會議廳外被追問會否就宏福苑大火道歉、有否被負責調查的公務員敍用委員會調查小組約見，她均沒有回應並急步走入會議廳。