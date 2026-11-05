政府稱一直關注門票炒賣問題 規管須審慎免投資者卻步

南韓男團BIGBANG將在港舉行4場演唱會，門票早前極速售罄後據報旋即被「黃牛黨」炒高至原價3倍或以上。政府指，一直關注門票炒賣和假票問題，但門票炒賣成因眾多，政府須以審慎態度考慮任何規管方案在各方面的影響，並在市場運作和觀眾體驗之間取得平衡，以免令投資者卻步。

出道20周年的BIGBANG下周起在港舉行4場演唱會，價格介乎699至3,099元的門票在9月甫開售便迅速售罄，據報網上隨即出現大量黃牛票炒賣，部分更被炒高至原價最少3倍。文化體育及旅遊局長羅淑佩書面回覆立法會議員管浩鳴質詢指，政府一直關注門票炒賣甚至假票問題，並參考內地和其他地區做法和經驗研究如何處理。不過，她指門票炒賣成因眾多，涉及市場結構和供求等不同因素，政府須以審慎態度考慮任何規管方案在市場反應、營銷運作、成本效益、實際執行等方面的影響，並在市場運作和觀眾體驗之間取得平衡，以免令投資者卻步。