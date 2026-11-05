圓頭鎚手柄DNA與鄺港智吻合 鎚頭人類DNA未能確認屬蔡天鳳

蔡天鳳碎屍案在高等法院續審，專家證人、政府總化驗師衛永剛重申，在龍尾村單位檢獲的一柄圓頭鎚手柄上取得的單一來源DNA圖譜，與第三被告鄺港智的DNA完全吻合；就鎚頭發現小量人類DNA，該DNA未能分離出完整圖譜，故無法確定是否屬於蔡天鳳。另外，2023年2月24日進入龍尾村單位的偵緝警長作供時指，入屋首要目標是尋找失蹤者，但未有發現；在單位內則檢有衣紙，衣紙上「寫住拜觀音」及一些經文。 衛永剛昨供稱，每個人都有26個DNA標記，涉案圓頭鎚手柄只驗得9個DNA標記，原因是DNA含量較少，但強調鎚柄上的DNA標記與鄺港智的口腔拭子樣本完全吻合。他重申隨意找一個人，該人不是鄺港智但有相同DNA，機率為62億8,000萬分之一。衛永剛又指，圓頭鎚的鎚頭呈人類DNA陽性反應，惟因數量太少，「做唔到DNA分型測試」，故未能確認或剔除金屬鎚頭是否來自蔡天鳳。

辯方盤問時集中質疑DNA可能來自二度轉移或交叉污染。衛承認，DNA理論上可以經由媒介二度轉移，但須符合多項條件，包括接觸時間、接觸力度、溫度及DNA新鮮程度等，形容「二度轉移係可以，但實際上好難」。辯方又指出，蔡天鳳的DNA曾在單位一個噴漆罐按鈕位置被驗出，而死者從未接觸該噴漆罐。衛解釋，較可能是死者血跡經接觸後轉移至噴漆罐表面，而非單純透過空氣或飛沫附著。 鎚仔曾被清洗機會很微 衛亦確認當物品被沖洗或擦拭，便會影響物品上DNA的數量及質素。對於涉案圓頭鎚曾否被清洗，他回應指以其專業意見，鎚仔被清洗的機會很微，因為若鎚仔被清洗，該手柄的DNA也會被清除，而證物上亦看不到使用化學清潔劑處理的痕跡。控方問及，若有人緊握圓頭鎚木柄並用力揮動襲擊他人，襲擊者是否較受襲者更容易在鎚上留下DNA。衛永剛表示，襲擊者及受襲者均有可能在圓頭鎚上留下DNA，但襲擊者的DNA較可能留在木柄部分，而受襲者的DNA則較可能留在金屬鎚頭上。

偵緝警長︰懷疑單位涉及罪案已戴上手套 控方其後傳召曾於2023年2月24日進入龍尾村單位的偵緝警長蔡嘉興作供。蔡稱，警方當日入屋首要目標是尋找失蹤者，但無發現。當時單位有一間房門上鎖，他曾嘗試用腳踢門，其後改以工具撬開。蔡嘉興又稱，因正值疫情所以同事均戴上口罩，亦因懷疑單位可能涉及罪案，所有入屋人員均戴上手套，以免影響現場證據，包括指紋及DNA。最初是「喺間屋睇咗一轉」，主要目測觀察環境，直至同袍打開雪櫃發現人體殘肢後，上級即指示所有人退出單位，封鎖現場作進一步調查。他強調，當日首次進入單位逗留不足5分鐘，其後他曾再次入屋協助上司了解現場情況，但同樣沒有接觸任何證物。他強調，現場搜證工作主要由負責警員獨自進行，檢取證物時亦會盡量只接觸物件邊緣，以避免污染指紋或DNA證據。

衣紙印「拜觀音」 外籍主控關注「觀音」是甚麼 控方庭上展示單位檢取綠色四方形鐵罐，罐上有手抽，側邊有開孔，以及在單位檢取一個紅色膠袋的3紥衣紙及香燭，衣紙上有「拜觀音」等字眼。外籍主控郭莎樂關注「觀音」是甚麼，並要求蔡讀出「拜觀音」衣紙上有經文，蔡回應「一個中國人相信嘅神」。郭莎樂關注，甚麽情況會燒這類衣紙，是否燒予新生嬰兒，蔡指「我相信唔係」。暫委法官祁彥輝打斷指，證人並非這方面專家，毋須回答衣紙經文的內容及使用情況。

蔡亦應要求讀出「南無救苦觀世音菩薩……」郭莎樂要求傳譯員翻譯成英文，傳譯員表示不明白內容，無法翻譯。