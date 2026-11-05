誤信投資環保網站 帳面獲利6.5億 投資公司董事轉帳60次失4500萬

在社交平台觀看影片後留言，是不少人的習慣，卻亦成為騙徒接觸渠道。有市民觀看一段投資影片後留言，獲騙徒回應，因此墮入投資騙局損失4,500萬元。警方透露，過去一星期共接獲逾30宗網上投資騙案，涉及損失逾6,000萬元。
警方表示，近日接獲一名任職投資公司董事的本地女子報案，指早前在社交通訊軟件WeChat視頻號觀看一段投資影片後留言，其後獲一名網友回應，雙方交換電話號碼，並轉到WhatsApp交流投資心得。
騙徒成功取得事主信任後，便向她推介一個虛假投資環保網站，並以高回報作招徠。由於假網站設計逼真，事主不虞有詐，按照網站客服指示多次轉賬投資。
據了解，事主先後轉帳逾60次，當中約九成款項存入不同個人銀行戶口。而假網站帳面一度顯示獲利高達6.5億元，惟事主及後嘗試提款不果，始發現受騙於是報警，最終損失4,500萬元。
警方提醒市民，切勿點擊不明連結，亦不要輕信來歷不明的投資網站。市民可利用公開資料查核網站註冊資料及註冊時間，以評估網站真偽。
警方又特別提醒，如投資網站要求將資金存入個人戶口，屬高風險警號，應提高警覺及進一步核實，以免墮入騙局。
騙徒假借環保投資實為詐騙的個案亦時有發生。警方8月公布，一名60歲本地男子在社交平台 Facebook 結識騙徒並發展成網友，隨後轉用WhatsApp傾談。騙徒訛稱自己是電力公司職員，聲稱正與內地「國家電網公司」合作一項「環保廢料」的綠色投資項目，指有豐厚利潤。事主不虞有詐，分批將280萬元轉帳至多個不同的本地個人銀行戶口，最終提款失敗始知受騙。