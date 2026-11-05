誤信投資環保網站 帳面獲利6.5億 投資公司董事轉帳60次失4500萬

在社交平台觀看影片後留言，是不少人的習慣，卻亦成為騙徒接觸渠道。有市民觀看一段投資影片後留言，獲騙徒回應，因此墮入投資騙局損失4,500萬元。警方透露，過去一星期共接獲逾30宗網上投資騙案，涉及損失逾6,000萬元。

警方表示，近日接獲一名任職投資公司董事的本地女子報案，指早前在社交通訊軟件WeChat視頻號觀看一段投資影片後留言，其後獲一名網友回應，雙方交換電話號碼，並轉到WhatsApp交流投資心得。

騙徒成功取得事主信任後，便向她推介一個虛假投資環保網站，並以高回報作招徠。由於假網站設計逼真，事主不虞有詐，按照網站客服指示多次轉賬投資。