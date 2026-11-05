出席京港洽談會 李家超：加快建設「四中心 一高地」

李家超指，京港未來可聚焦三大重點方向深化協同，首先是推進金融雙向開放，進一步深化兩地在資本市場、綠色金融、離岸人民幣業務、財富管理、家族辦公室及企業財資中心等領域合作，服務企業雙向融資及拓展國際市場。其次是深化京港創科聯動，推動兩地高校及科研機構在前沿科技研究和人才培育方面合作，並善用北部都會區大學城及河套深港科技創新合作區等平台，促進科研資源對接及人才交流。

行政長官李家超昨在北京出席第29屆京港洽談會。他表示，香港正落實首份《香港第一個五年規劃》，以強化「四中心、一高地」建設，包括鞏固提升國際金融、航運及貿易中心地位，加快建設國際創新科技中心，以及打造國際高端人才集聚高地，並透過北部都會區建設推動經濟和社會高質量發展。李家超昨晚轉往上海，今日將出席第九屆進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式。

他續指，香港將繼續發揮「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，協助內地企業出海。特區政府成立的內地企業出海專班至今已協助逾340家內地企業、包括60多家北京企業在港融資及對接海外市場。同時，香港亦可作為北京文化走向世界的重要窗口，推動文化及知識產權合作，說好中國故事。

李家超表示，京港合作根基深厚，香港將繼續積極服務國家所需，與北京攜手把合作成果轉化為高質量發展新動能，為國家高水平對外開放作出更大貢獻。

李家超隨後轉往上海，昨晚出席第九屆中國國際進口博覽會(進博會)歡迎晚宴，與來自世界各地的與會代表交流餐敘；今日將出席第九屆進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式，參觀香港展區及香港企業展位，並在虹橋國際經濟論壇香港分論壇致辭。他在社交平台表示，將向海內外政商界代表介紹香港積極發揮自身優勢、融入和服務國家發展大局的成果與機遇。