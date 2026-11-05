世界鑑賞家盛典亞博開幕 遊艇展商冀提升品牌知名度 拓高端客群

近年政府積極推動「盛事經濟」，冀吸引全球高端客群訪港，其中「遊艇經濟」備受矚目。有豪華遊艇代理商藉參與展覽推廣旗下各級別遊艇，冀進一步提升品牌知名度；亦有珠寶品牌來港參展，展出總值高達數千萬美元的天然彩色寶石系列，開拓客群。首個獲政府撥款支持的國際旗艦展覽「世界鑑賞家盛典」昨起舉行，展出遊艇與各式奢侈品。財政司長陳茂波表示，香港憑藉「超級聯繫人」優勢，鞏固香港作為世界級展覽樞紐的重要地位。 本港積極推動遊艇經濟，並計劃在多個地點增設遊艇泊位與配套。亞太區豪華遊艇代理商DCH Marine在「世界鑑賞家盛典」展上，向入場人士介紹不同級別的遊艇，無論價值上億港元的旗艦豪華遊艇，或數十萬元入門級別遊艇，均能選擇。銷售總監David Walder表示，今次參展旨在提升品牌知名度。他認為，本港擁有豐富天然海洋資源，亦是亞太區頂級遊艇市場，不少人習慣於周末駕船出海。加上香港治安良好、基礎設施完善，對注重安全及生活品質的國際高端客群具吸引力，因此看好本港遊艇市場的發展潛力。

David Walder強調，政府近年亦重視海上休閒產業發展，不僅能帶動就業，更可促進本地旅遊、餐飲等全面發展。他透露，目前本港遊艇泊位尚能滿足現時需求，惟隨高端消費市場逐步復甦，料未來對停泊空間需求大增，仍須增設相關基建配套，配合市場發展。

高級珠寶展出逾四千萬美元彩鑽寶石 除海上豪華體驗外，場內閃耀奪目的珠寶更吸引不少目光。創立約一年半的高級珠寶品牌Jinee Jewels主打高級天然彩色鑽石與寶石，本次展出總值高達4,000萬至4,500萬美元的珠寶系列，顧客亦可以即場購買。品牌總監Mangukiya表示，市場對高品質天然彩寶的追求不斷提升，參展首日已接觸大量本地及海外客戶，期望藉此平台成功開拓高端客群，提升品牌在高級珠寶領域的競爭力。 近年掀起復古熱潮，心靈雞湯慈善基金會展出多款具收藏價值的黑膠唱片，包括價值逾萬元的林憶蓮親筆簽名黑膠，以及被譽為「王菲三寶」、歌手王菲早期所發行的3張經典黑膠唱片專輯等。除高收藏價值展品外，場內亦有數百元起的新壓製唱片發售，吸引青少年及新手玩家認識黑膠文化。

基金會創辦人文浩威指出，不少酒店、高級會所等會在室內擺設黑膠唱盤與音響系統，將黑膠唱片變成生活品味。

馬來西亞旅客專程訪港讚活動吸引 展覽亦吸引海外高端客群來港參與。旅客梁小姐形容今次活動極具吸引力，故特意從馬來西亞來港參加；坦言若能看中心儀且具收藏價值的珠寶或高價商品，亦會考慮購買。提到香港與新加坡展覽分別，她指出，新加坡將大型展覽與跑車賽事等活動結合，吸引不同客群。但認為香港首辦此類活動是一個好的開始，未來若舉辦更多同類活動會考慮再次來港。 財政司長陳茂波開幕致辭時表示，會議展覽為香港帶來超過500億元經濟收入。香港作為「超級聯繫人」，優勢在於匯聚資本、商品、人才與資訊自由流動，且擁有簡單低稅制、高效率的清關流程及完善的物流網絡等，助企業實現貨物快速流動。

「世界鑑賞家盛典」一連三日在亞洲博覽館舉行，場內設遊艇、跑車、高級珠寶、名酒美食、當代藝術等九大主題。官方網站顯示，門票分「一日通行證」及「三日通行證」，售價分別為1,200美元(約9,415港元)及1,800美元(約14,122港元)，「三日通行證」已售罄，預料整個展覽吸引3,000人參與。 另外，「香港大嶼山遊艇會2026海上奢華盛會」明起舉行至周日，展示遊艇、海事科技與生活方式體驗，公眾須預先登記。