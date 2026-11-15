茶具文物館與維他奶有淵源 香港公園睇古董歎靚茶（附交通及地址）

參觀香港公園茶具文物館（Museum of Tea Ware）有種微妙的反差感：希臘復興式的殖民白樓之中，居然珍藏着跨越千年歷史的中式茶具；而這所茶具文物館，又與風馬牛不相及的維他奶，有着說不清的緣份。 是日來到港島半山，綠洲之間茶香縈繞，正適合用一段下午茶的時間，細味這場由一中一西、一茶一奶碰撞出的香港故事。 文章出處： 「當代中國」網站

香港公園昔日是軍營 司令官邸變茶具文物館 夾於中環與金鐘之間的香港公園，是鬧市難得的綠洲。遊客或年輕一代未必知道，眼前由香港公園、金鐘道政府合署一直延伸至太古廣場的黃金地段，昔日全屬戒備森嚴的「域多利軍營」範圍。直至1979年英軍釋出土地，政府改劃用途，才奠定如今的發展面貌。 茶具文物館所處的殖民建築，是舊日的三軍司令官邸，人稱「旗杆屋」（Flagstaff House）。這座建成於1844至1846年間的希臘復興式白樓，根據古蹟辦資料是香港現存最古老的西式建築。大樓上的寛闊遊廊、高聳圓柱等建築設計，無一不彰顯着屋主的身份與權勢。

「維他奶之父」乃茶具收藏家 捐珍藏促成文物館 西式大樓與東方茶文化的交匯，要由一位靈魂人物說起──他就是「維他奶之父」羅桂祥。 羅桂祥早年在南洋跟隨余仁生老闆余東旋做生意，賺下第一桶金。1940年代，他眼見很多逃難至香港的基層在戰亂下不得溫飽，決心將營養價值高的荳奶，推廣為人人都能負擔的「窮人牛奶」，夢想以實業救國，成就出維他奶的商業版圖。 大眾只知羅桂祥以維他奶發跡，但鮮少人知道，這位維他奶之父私下亦是茶具收藏家。自從1950年代偶然接觸到一把宜興紫砂壺，羅桂祥就被中國傳統茶具的精湛工藝俘虜，踏上長達數十年的茶具收藏之路。

增設茶藝館推廣文化 逾百種茶葉配素食點心 1980年代初，英軍將旗杆屋交還予港府，社會對大樓保育用途意見紛紜。為了爭取將旗杆屋打造為亞洲首個茶具博物館，羅桂祥做了一個震撼的決定──將私人珍藏的600多件橫跨西周至20世紀的茶具，無條件捐贈予市政局。 在他眼中，文化遺產與荳奶一樣都能滋養百姓，與其把珍貴的茶具藏於家中，不如公諸同好。這筆無私的捐贈，最終促成了茶具文物館的成立，以西式建築承載中國文化。 1984年茶具文物館以藝術館分館的身分開幕，5年後、即1989年旗杆屋被列為香港法定古蹟。

兩層高的軍官府邸，今已化為識茶品茗的文物好去處。地下設有介紹中國歷代備茶方式的常設展覽；一樓則定期轉換不同的短期專題。而仿照旗杆屋設計興建、1995年於比鄰落成的羅桂祥茶藝館，則涵蓋展廳與茶館，茶館提供超過100種茶葉及新鮮製作的素食點心，無論資深茶客或新手入門都能各適其適。 飽覽完精緻的古董茶具，轉入古色古香的廣東茶館，品嘗一口醇厚順滑的普洱，那沉穩溫潤的滋味裏頭，翻滾着中西交融的歷史餘韻，飄散着維他奶之父的無私慷慨，像這裏的故事一樣，在心頭久久不散。

30秒在茶具文物館 茶杯內的歷史