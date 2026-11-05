網上熱話｜AirPods遺失3年「漂洋」加拿大　居加港人接力查訪光速尋回失物

一名香港網民三年前在鑽石山荷里活廣場遺失一對AirPods Pro耳機，及來發現定位訊號遠在逾萬公里外的加拿大安大略省萬錦市（Markham）。事主周二 (3日) 在社交平台Threads發文後引來大量關注，隨即引發多名居加港人自發協助，根據定位資料「拍門」查問，最終成功找到耳機。對方表示耳機是從二手店購入，強調不知是失物，經溝通後願意歸還，目前正由當地協助者取回，正安排歸還失主。從發帖到取回過程僅於11小時內「光速」完成，物主形容心情「好似搵返自己失散咗嘅仔女咁樣」。
發帖到取回僅11小時內完成
樓主在Threads發帖並上載定位截圖，表示自己於2023年10月31日在鑽石山荷里活廣場遺失一對AirPods Pro耳機，隨後透過尋找功能追蹤位置，可見耳機由新蒲崗「出發」，「飄洋過海」至距離香港12,540公里的加拿大安大略省萬錦市Belford Crescent一住宅單位。
事主嘆事隔三年耳機仍有訊號，揚言「如果畀我去到加拿大我會搵返你出嚟」。沒想到戲言引來極大迴響，不少居加港人即時留言表示願意前往涉事街區拍門協助尋找，多人「接力」赴現場逐戶拍門了解查詢，及向目標單位按門鈴。
對方稱二手店購入 不知屬他人失物
隨後有網民貼出相片，相中耳機盒上刻有樓主專屬的「KARIF」字樣，樓主回覆：「Yes yes！（是的是的）好癲呀師兄！」涉事住戶住有操廣東話的兩名長者，原來早前已曾被拍門，但稱「幫佢唔到」，及後再有人向屋主出示事主失物實時定位截圖對質，對方即解釋耳機是早前從二手店購入，強調事前不知屬於他人失物。被問到二手店有否提供購買單據時，對方坦言並無收據，隨即返回屋內取出該對耳機交予網民代為轉交物主。
對於不足一日即尋回失去3年的耳機，物主大讚有份行動人士「真事！重點係大家都好幫得手，唉，真係好似搵返自己失散咗嘅仔女咁樣！」。對於從發帖到取回過程僅於11小時內完成，不少網民大嘆居加港人的行動力，「香港人真係好有效率，11個鐘就揾得返！！樓主有冇少少後悔唔早啲出post？」、「香港人，團結起黎，真係好癲」、「聚晒一班香港人拍佢門叫佢攞返個 AirPods出嚟，對方都幾驚下」、「恭喜你失而復得，再一次感歎香港人嘅力量好強大」。