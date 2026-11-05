《建管條例》修訂倡物管抽查20%授權票　業界憂加大工作量及難以核實

政府提出修訂《建築物管理條例》，建議設立每人可持有「授權票」的上限，新方案要求業主物管要抽查至少20%的授權票，並需提供聯絡電話等。物業服務公司協會主席潘建良今早(5日)在港台節目中表示，以往物管公司僅需核對簽名，日後要致電核實會加大工作量，電話核實亦難以百分百確定是業主本人，認為執行上有困難，而取消可疑授權票亦涉及法律爭議，期望有法團律師在場協助。

設投票門檻或 令合約擱置影響運作

潘建良提到，政府日前就《建築物管理條例》完成公眾諮詢，相信今次諮詢較為民主。據立法會文件披露，第二類採購涵蓋的範圍包括電梯維修、清潔保安等大型服務。以往業主大會的授權票數量佔多，部份業主會授權信得過的朋友、法團主席等，一般而言問題不大，但要5%業主親自投票則難以達成，以8,000伙來計需有400人落場投票，惟事實上有200至300人到場已稱得上不錯，若投票人數不足令合約擱置，有機會影響運作。