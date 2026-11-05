沙田61歲女工洗車轆遭泥頭車撞斃 3子女盼早日得到交代（更新）

今日（5日）早上近11時，一輛貨車沿沙田路、往大埔方向行駛，當駛至近博康邨對開時，撞倒一名正進行修路工程的女工。警方和救援人員接報後趕至現場，女工頭部受傷，經檢驗後證實當場死亡。警方正在調查事件。據了解，現場正進行路面擴闊工程，最左邊正進行擴闊工程，有水馬等設施圍封。女工在地盤出入口位置，負責沖洗車輛的車胎，司機駛車離開時疑沒有為意，左車頭撞倒女工，繼而左尾胎輾過她，駛出20米才發現停車。至中午12時許，死者數名親人趕至現場認屍均悲慟不已，有人需警員從旁攙扶。其後，警方以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」將該名45歲中型貨車司機拘捕，他現正被扣留調查。案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進。

據悉，61歲女死者育有兩子一女，均已成年，家屬希望知道慘劇因由。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文及香港建造業總工會理事長周思傑，事後到車禍現場了解。蕭倩文稱，涉事工程暫時停工，她希望稍後相約各團體開會，了解具體情況。她又指，這是今年第22宗工業意外死亡事故，亦是工務工程的第7宗，促請勞工處、土木工程拓展署調查事件，並協助家屬渡過難關。

周思傑從其他工人得悉，涉事泥頭車當時並非駛離工地，而是在工地範圍內工作。當前面有車經死者沖洗車胎後離開，司機沒有為意事主所在而開車，結果將他撞倒。他指，現場沒有人車分隔的措施，要求所有地盤，特別是有重型車輛出入，應該人車分隔：「洗車轆都唔需要去到咁近洗，人車分隔的話，有盲點都唔會撞到佢。」他認為要安排指揮交通：「有冇人指揮交通？如果有就可以避免呢啲事發生。」他呼籲工友工作時要非常小心，因為重型車有好多盲點，切勿站得太近，特別當車一架接一架時，如果太貼近車，容易有危險。