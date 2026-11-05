蔡天鳳碎屍案｜法醫指雪櫃右腿仍連接卵巢輸卵管 推斷蔡生前遭硬物撞擊致右側頭骨凹陷(更新)

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，案件今日(5日)踏入第31日審訊，警方在龍尾村單位檢取化寶桶、衣紙及香燭，偵緝警長蔡家興（音譯）昨日讀出衣紙上的經文「南無救苦觀世音菩薩，百千萬億佛，恒河沙數佛，無量功德佛.....」，今日確認經文香燭是用作拜神及「拜死咗嘅人」，化寶桶中發現剪碎的八達通及信用卡，化寶桶旁有罐液體電油，惟燒衣紙應不需用到電油。

龍尾村單位檢「冥通銀行」紙幣 警長：畀死人地獄用 控方展示具有銀碼的紙錢，紙錢上寫有「冥通銀行」字眼，蔡家興回應「畀一啲死咗嘅人用嘅 ，喺地獄嗰度用嘅，金錢嚟嘅」。控方關注化寶桶功用，他回應「用嚟燒呢啲衣紙」，控方詢問為何化寶桶中有香燭，他表示「用嚟點著佢，插喺側邊」。 化寶桶有剪碎信用卡及八達通 控方指，化寶桶中有剪碎的信用卡及八達通，化寳爐旁邊有一罐黃色的罐。蔡家興認為該黃色的罐是「液體電油」。控方問燒衣紙是否需要用電油時，他回應一般燒衣紙毋須使用電油。

辯方盤問時展示一張紅色衣紙，蔡家興確認上面寫有「長命富貴」的字眼，並同意字面意思是祝福他人長命及富貴。蔡家興直言「我相信呢張唔係拜死人嗰叠衣紙」，而上海街亦會出售衣紙、香燭及神像等，另確認這些物品能在任何街市找到。 控方傳召負責為蔡天鳳解剖的法醫、專家證人郭嘉琪作供，她在蔡失蹤3日後、即2023年2月24日晚上7時許到龍尾村單位檢查遺體，得知蔡天鳳是中等身形的年輕女性，曾懷孕和剖腹分娩，在雪櫃內發現以膠袋裝載兩隻被肢解的人類雙腿，其後確認為蔡屍體。

郭透露，蔡的左骨盆及大腿大部分皮膚和肌肉已被移除，右腿仍有完整人肉，部分右卵巢及右輸卵管仍附著在盆腔壁上。由於蔡天鳳的雙腿與軀幹分離，推斷雙腿被利器切割，且沒出現生前反應，即沒有流血，符合死後受傷特徵。她在廁所發現一小塊可疑人體組織，電鋸上發現多塊可疑人體組織小碎片。 屋內湯煲浸人頭曾被烹煮 廚房爐灶上放著兩個蓋有鍋蓋的湯煲，煲內有褐色油膩混濁液體，混有多塊軟紅蘿蔔，一個斷頭和多塊可疑人體身體部位浸泡，頭部看似受熱而引致創傷，檢驗時股肉易從骨骼脫落，部份組織為紅色，頭骨撕裂處有流血，肉塊遭破壞，顯示人頭曾被烹煮。頭骨右側有一個大洞，推斷凹陷性骨折生前由硬鈍物撞擊所致，並指符合由錘子造成。郭解釋頭部遭硬物撞擊會傷及皮膚、骨頭及腦袋，傷口破裂時傷處會溢出鮮血，血液會從滲出外部並流入腦部，導致顱骨內出血。

案件編號：HCCC198/2025