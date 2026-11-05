蔡天鳳碎屍案｜龍尾村單位檢「冥通銀行」紙幣　警長：畀死人地獄用

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）2023年2月疑遭殺害後肢解烹屍，蔡天鳳前夫鄺港智、前家翁鄺球、前夫兄長鄺港傑否認謀殺罪，案件今日(5日)踏入第31日審訊，警方在龍尾村單位檢取化寶桶、衣紙及香燭，偵緝警長蔡家興（音譯）昨日讀出衣紙上的經文「南無救苦觀世音菩薩，百千萬億佛，恒河沙數佛，無量功德佛.....」，今日確認經文香燭是用作拜神及「拜死咗嘅人」，化寶桶中發現剪碎的八達通及信用卡，化寶桶旁有罐液體電油，惟燒衣紙應不需用到電油。

化寶桶有剪碎信用卡及八達通

控方展示具有銀碼的紙錢，紙錢上寫有「冥通銀行」字眼，蔡家興回應「畀一啲死咗嘅人用嘅 ，喺地獄嗰度用嘅，金錢嚟嘅」。控方關注化寶桶功用，他回應「用嚟燒呢啲衣紙」，控方詢問為何化寶桶中有香燭，他表示「用嚟點著佢，插喺側邊」。

控方指，化寶桶中有剪碎的信用卡及八達通，化寳爐旁邊有一罐黃色的罐。蔡家興認為該黃色的罐是「液體電油」。控方問燒衣紙是否需要用電油時，他回應一般燒衣紙毋須使用電油。