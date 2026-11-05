調查：82%在職照顧者指經驗帶來正面得着　反映支援可促進滿足感

在職照顧者需在不同角色之間取得平衡，東華學院發布在職照顧者身心普查研究結果，59%受訪者表示照顧負擔沉重，但同時有82%認為照顧經驗帶來正面得著，反映工作與照顧家人的職責並非必然對立。
東華學院在去年4月至11月，以問卷訪問566名21至73歲的在職照顧者。當中有60%受訪者正無償照顧長期病患、傷殘（27%）的家人或長者家屬，平均年齡為70歲。
調查顯示59%受訪者表示照顧負擔沉重，但同時有82%認為照顧經驗帶來正面得著。若有足夠支援，在職照顧者仍可從中獲得滿足感。在職場支援方面，受訪者最常使用的照顧者友善措施包括靈活上下班時間（33%）、兼職工作（17%）、在家工作（13%）及壓縮工作周（12%）。研究發現，當中以「靈活上下班時間」及「在家工作」最能紓緩照顧者的壓力。雖然近70%受訪者表示其企業有提供至少一項相關措施，但超過一半人從未使用，反映措施在職場的使用仍未普及，亦可能涉及申請門檻、職場文化或員工對措施認知不足等。
使用友善措施者抑鬱症狀較低
研究發現，使用照顧者友善措施的受訪者，其抑鬱症狀與照顧負擔均較低。當中，有使用相關措施的受訪者，抑鬱指數高於平均值的比率為45%；較沒有使用措施者的55%低10%：在照顧負擔方面，有使用措施者高於平均值的比率為45%；亦同樣較沒有使用措施者低10%。
原本在公立醫院老人科工作的護士Mandy，幾年前適逢突如其來的疫情，母親確診認知障礙症、兩名就讀小學的兒子因為疫情長期停課、外傭則因擔心家人辭職回鄉。所有重擔突然加在Mandy身上，她直指：「諗唔到可以做咩」，只好離開工作10多年的崗位，專心照顧家人。雖然是從事老人科的護士，但Mandy指照顧家人時面對很多考驗，感到無助。幸好情況逐漸上軌道，Mandy恰巧留意到黃金時代基金會聘請兼職護理顧問，公司明白她需要照顧家人，容許她有彈性工時，及有在家工作安排，令到她不必荒廢其護理專業。
帶領研究項目的東華學院人文學院教授劉喜寶表示，過往社會較多聚焦在職照顧者在工作與照顧之間的「兩難」處境。但研究顯示只要有適切支援，工作與照顧不但可以並行，甚至能夠互相支撐。團隊建議在企業層面持續推廣照顧者友善措施，例如彈性上班、在家工作及更具彈性的請假安排；在社福服務層面，應延長日間服務時間，並在主流辦公時間以外拓展情緒、資訊及支援服務，讓服務更切合在職照顧者的需要。