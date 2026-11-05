調查：82%在職照顧者指經驗帶來正面得着　反映支援可促進滿足感

在職照顧者需在不同角色之間取得平衡，東華學院發布在職照顧者身心普查研究結果，59%受訪者表示照顧負擔沉重，但同時有82%認為照顧經驗帶來正面得著，反映工作與照顧家人的職責並非必然對立。

東華學院在去年4月至11月，以問卷訪問566名21至73歲的在職照顧者。當中有60%受訪者正無償照顧長期病患、傷殘（27%）的家人或長者家屬，平均年齡為70歲。

調查顯示59%受訪者表示照顧負擔沉重，但同時有82%認為照顧經驗帶來正面得著。若有足夠支援，在職照顧者仍可從中獲得滿足感。在職場支援方面，受訪者最常使用的照顧者友善措施包括靈活上下班時間（33%）、兼職工作（17%）、在家工作（13%）及壓縮工作周（12%）。研究發現，當中以「靈活上下班時間」及「在家工作」最能紓緩照顧者的壓力。雖然近70%受訪者表示其企業有提供至少一項相關措施，但超過一半人從未使用，反映措施在職場的使用仍未普及，亦可能涉及申請門檻、職場文化或員工對措施認知不足等。