TSA報告顯示小三中三中英數表現平穩　中文寫作有小量錯別字

考評局向教育局提交全港性系統評估(TSA)報告，數據顯示今年參與評估的小三和中三學生，在中文、英文和數學3個主要科目表現保持平穩，與上次系統評估結果大致相若。報告提到，小三學生在中文寫作大多能正確書寫常用字詞，但仍有小量錯別字，如把老師寫成「老帥」、自己變「自已」等，中三學生則部分字體略嫌潦草等，建議學生寫作後核對文章。

數據顯示，小三學生在中文科及英文科的表現連續兩年上升，今年有81.7%於中文科達基本能力水平，按年增加0.3個百分點，英文科就有86.3%人達標，按年增3.1個百分點，惟數學科達標學生就下跌0.7個百分點至84.7%。至於中三學生，英文科和數學科達標學生與去年相若，達標率分別比去年微升0.4及0.1個百分點，中文科達標率就跌0.9個百分點。由於小六TSA為隔年舉行，今年雙數年學校是以自願形式參與，因此報告不會有全港數據。

在小三中文科寫作評估，報告指學生大多能正確書寫常用字詞，惟仍有小量錯別字出現，包括部件疏漏或缺失、筆劃不正確或別字，例如把老師誤寫成「老帥」、自己變「自已」、談天變「淡天」等，亦有學生偶有忘記用專名號或對話引號不完整、誤用逗號、句號等。中三學生寫錯別字的情況亦時有出現，學生多寫同音異字或錯寫部件，部分則字體略嫌潦草、筆劃欠清晰，報告建議學生宜於完成寫作後核對和修訂文章。說話評估方面，報告指部分中三學生的詞彙貧乏，甚至重複某幾個詞彙，偶有夾雜日常口語或英文詞彙的情況，影響表達，並指出大部分學生能就題目闡釋個人見解，惟對有關社會時事的題目則未有深入認識，以致未能多角度分析討論話題、內容較薄弱。

近半小三生用貨幣找贖有改善空間

數學科的報告就提到，小三學生雖然能辨認香港流通的貨幣及閱讀價錢牌，惟近半在使用貨幣進行找贖時仍有改善空間，又指出學生能認識月、日及星期，並能閱讀指針式時鐘和數字鐘，惟部分未能根據題目提供的日期或時間資料找出活動所需的時間。至於中三學生，報告稱只有小部分能運用合適的估算策略，解決簡單的現實生活問題。

教育局表示，考評局稍後會直接向各中小學發放學校層面數據，又稱考評局正分階段推展TSA電子化，以配合教育局推動數字教育的策略，目標2031年全面過渡至電子化評估模式，考評局會因應進度適時公布相關安排。教育局會繼續與各持份者緊密合作，適時檢視TSA的運作和效用，務求提升其「以評促學」功能，同時全力支援學校提升教師專業能力，包括舉辦教師培訓、籌辦多元化活動，以及提供適切的校本支援服務。