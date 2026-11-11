【繞場一週】足球領袖計劃助青年開拓人生路

足球不只是競技運動，更可以成為青年探索人生方向的起點。踏入第十二屆的「賽馬會青少年足球領袖計劃」現正接受報名，歡迎15至19歲青少年參加。Jessie知道，新一屆計劃將於2027年1月至6月進行，其中六位表現優異的學員更有機會前往英國曼徹斯特交流，體驗當地足球文化及參與社區足球服務。 香港賽馬會自2014年起與曼聯及東華三院合作推出計劃，透過足球活動策劃工作坊、龍舟訓練、領袖訓練營及星級導師分享等不同活動，鼓勵青年走出舒適圈、發掘潛能，並提升領導及團隊合作能力。計劃至今已吸引超過540名青少年參與，當中60名優秀學員曾獲安排到曼徹斯特交流。

計劃的影響亦延續至學員畢業之後。2016/17年度學員李嘉源（Jason）現為英格蘭女子足球「國家聯賽」級別裁判。計劃期間，他曾獲選前往曼徹斯特交流，親身接觸當地足球文化及體育發展環境。在交流過程中，他首次接觸運動科學分析，了解到足球除了球員和教練外，還有運動科學、數據分析及體育發展等不同專業範疇，啟發他探索足球以外的不同可能。這次經歷更直接影響其升學方向，其後赴英國修讀運動科學，並逐步踏上足球裁判之路。 2018/19年度學員陳浚晞（Dash）的經歷亦同樣受到計劃啟發。現職足球教練及技術分析員的他，當時已於校隊及區隊擔任隊長，被計劃結合足球及領袖培訓的特色所吸引。透過參與社區足球活動，他首次以教練身份帶領小學生訓練，體會到教練工作的意義；而在曼徹斯特交流期間，他則深受當地草根足球文化啟發，明白培養興趣和保持熱誠的重要，並學會勇於走出舒適圈。這些經歷進一步堅定他投身足球教練工作的方向。現時他繼續透過教練及足球技術分析等工作，將自己的經驗傳承給年輕一代。

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