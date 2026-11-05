猜猜我是誰｜14歲黑幫跑腿私吞騙款被捕　警順藤摸瓜再拘5男

經「銳眼計劃」下，警察翻查大量閉路電視及作出深入調查後，警察發現男童曾於上周一(26日)至周二(27日)期間，先後在紅磡、土瓜灣及黃大仙，向3名女受害人收取現金及金器，她們皆為獨居女長者，年齡介乎79至89歲，涉及財物總值27萬。案中，騙徒致電女受害人，訛稱她們的兒子被警方拘捕，需要繳付保釋金或律師費，受害人信以為真，之後再安排該男童前往交收地點收取款項或財物。當男童完成頭兩次收款及將騙款交予接頭人後，聯同其他同黨商討私吞騙款。

警方上門了解事件始知受騙

其後男童在黃大仙美東邨外，向第3名女受害人收取1.7萬元現金及4件金器後，隨即會合其他同黨拔足逃跑，並沒有將該些騙款交給接頭人。而受害人在案發後一直未有報警，亦無將事件告知親友，警方最終透過翻查大量閉路電視片段及查問附近證人，最終確認她的身份，直至警方上門了解事件始知受騙。

不法分子以「高報酬」作利誘

警方於上周四(29日)至昨日(4日)期間展開拘捕行動，再拘捕5名本地男子，年齡介乎14至25歲，分別報稱為學生、侍應及無業，涉嫌在上述3宗電話騙案中，擔任接頭人及把風的角色。行動中警方檢取被捕人衣物、手機，及起回部分騙款。調查相信，被捕人受不法分子以「高報酬」作利誘，繼而答應向案中的受害人收取騙款。所有被捕人都有三合會背景，現正被警方扣留調查，並將會被落案控告「串謀詐騙」罪，案件將於明日(6日)在九龍城裁判法院提堂。