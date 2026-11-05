與「低顏值」伴侶拍拖才是幸福關鍵？　交友公司分析屬謬誤

最近在網上引發熱議的「史力加」約會熱潮(Shrekking)，指單身人士特意選擇與低顏值的對象約會，深信對方會因此更珍惜自己。不過，有交友公司分析此是約會中常見的謬誤，其實一個人的外表，無法反映是否具備情感回應能力。
這種擇偶傾向也被配對專家稱為「降維擇偶趨勢」。交友公司HeyDouble香港區負責人Silvia Tang表示，約會中最常見的謬誤之一，就是以為可以根據自己對對方的顏值評分，或者自認為雙方的外貌差距，來推斷對方會如何對待自己。Silvia指出一個人的外表，根本無法反映對方是否具備情感回應能力、人品是否值得信賴，甚至是否準備好給予感情承諾。
HeyDouble分析「降維擇偶趨勢」心理暗示著讓自己在關係中佔據主導地位。然而，這種思考模式往往模糊了維繫長久關係所需的真正特質。要建立長遠且健康的關係，單身人士需要擺脫這種試圖在感情中爭奪「上把位」的博弈心態，亦應放下單靠外貌指標挑選對象的成見。
HeyDouble向單身人士提供三大考量
釐清「交往初衷」
撫心自問自己是在尋求不設承諾的短暫心靈慰藉，抑或是長遠的終身伴侶，並坦誠溝通這份期望。
觀察實質行為，而非憑空猜想
多加留意對方的言行一致性、溝通態度、尊重程度，以及能否照顧你的情感需求。這些相處細節，遠比主觀的顏值評分更能反映感情質素。
建立自信，拒絕比較
自我價值不應建立於「自己比對方更有吸引力」的優越感之上。一段健康平衡的關係，能讓雙方都感到安全與被重視，而毋須刻意爭奪「上把位」或主導權。