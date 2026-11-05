與「低顏值」伴侶拍拖才是幸福關鍵？　交友公司分析屬謬誤

最近在網上引發熱議的「史力加」約會熱潮(Shrekking)，指單身人士特意選擇與低顏值的對象約會，深信對方會因此更珍惜自己。不過，有交友公司分析此是約會中常見的謬誤，其實一個人的外表，無法反映是否具備情感回應能力。

這種擇偶傾向也被配對專家稱為「降維擇偶趨勢」。交友公司HeyDouble香港區負責人Silvia Tang表示，約會中最常見的謬誤之一，就是以為可以根據自己對對方的顏值評分，或者自認為雙方的外貌差距，來推斷對方會如何對待自己。Silvia指出一個人的外表，根本無法反映對方是否具備情感回應能力、人品是否值得信賴，甚至是否準備好給予感情承諾。