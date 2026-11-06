晶門科技×香港中華基督教青年會 「晶啟未來」顯示科技人才培育計劃

以顯示晶片技術優勢 啟發學生創新潛能

遊戲機、無人機、電子書閱讀器，以至超級市場常見的電子貨架標籤，看似功能各異，背後都離不開顯示科技。成立超過27年的晶門半導體有限公司（02878）旗下晶門科技有限公司，一直深耕顯示晶片設計及技術研發，將創新成果應用於不同產品及生活場景。

晶門科技致力培育新一代科技人才，將多年累積的顯示及觸控技術專長與行業經驗帶進校園，與香港中華基督教青年會（YMCA）攜手推出「晶啟未來」顯示科技人才培育計劃，以「顯示新知．啟迪未來」為主題，讓學生從日常接觸的電子產品出發，探索顯示晶片背後的原理與應用，並透過分享、交流與實踐，啟發他們對半導體、電子工程及顯示科技的興趣。