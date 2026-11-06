晶門科技×香港中華基督教青年會 「晶啟未來」顯示科技人才培育計劃

以顯示晶片技術優勢 啟發學生創新潛能
遊戲機、無人機、電子書閱讀器，以至超級市場常見的電子貨架標籤，看似功能各異，背後都離不開顯示科技。成立超過27年的晶門半導體有限公司（02878）旗下晶門科技有限公司，一直深耕顯示晶片設計及技術研發，將創新成果應用於不同產品及生活場景。
晶門科技致力培育新一代科技人才，將多年累積的顯示及觸控技術專長與行業經驗帶進校園，與香港中華基督教青年會（YMCA）攜手推出「晶啟未來」顯示科技人才培育計劃，以「顯示新知．啟迪未來」為主題，讓學生從日常接觸的電子產品出發，探索顯示晶片背後的原理與應用，並透過分享、交流與實踐，啟發他們對半導體、電子工程及顯示科技的興趣。
從生活出發 拉近學生與顯示科技的距離
計劃於日前在中華基督教青年會中學正式啟動，晶門科技團隊走進校園與約150名學生交流，從日常生活中的顯示應用切入，介紹顯示晶片技術與生活的連繫。晶門科技行政總裁王華志工程師表示，人才是科技創新的重要推動力，期望透過教育及社區合作，為學生創造更多接觸半導體、認識業界發展的機會。校長張富華博士表示，是次合作讓學生從課堂走進業界，拓闊科技視野，啟發創新想法。
晶門科技以遊戲機、智能穿戴設備及車用顯示技術為切入點，從顯示晶片如何驅動電子設備畫面，延伸至電子貨架標籤、電子書閱讀器、電子標牌等應用，以及電子紙技術的最新發展，讓學生了解顯示晶片由設計到應用的過程，以及相關工作。
由認識走向實踐 啟發未來更多可能
計劃更安排學生參觀晶門科技，了解顯示晶片設計流程及實際工作環境。學生亦會與公司團隊交流創科構思，運用所學完善方案並參與比賽，將知識轉化為實踐。
晶門科技憑藉顯示晶片設計領域的專業優勢，為學生提供接觸業界及探索相關職涯的機會，加深他們對香港顯示科技及半導體行業的認識，探索升學及未來發展方向，助力香港培育創科人才、建設國際創新科技中心，實踐「顯示新知．啟迪未來」的理念。