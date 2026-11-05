漁護署資助改裝兩漁船載客出海 市民做一日漁夫體驗即捕即食

以往只能在海旁欣賞漁港景色，如今市民可登上漁船，體驗漁夫的日常。漁護署聯同社會企業推出「漁+樂」漁船計劃示範項目，改裝兩艘漁船載客出海。體驗團由本地漁民親身導賞，市民不但可直擊捕魚過程，還能體驗「即捕即食」，加深公眾對本地漁民文化認識。市民即日起可於網上報名，主辦方預計未來一年舉辦72團，料吸引逾千人參與。

為推動漁業可持續發展，漁護署推出「漁＋樂」漁船計劃示範項目，項目由社會企業「街坊帶路」主辦，首次改裝兩艘漁船載客出海，活動收費介乎480元至600元不等。市民可報團登船，前往淺水灣至南丫島對開水域，近距離直擊漁民起網收漁獲過程、認識本港常見魚種，亦能在安全指引下親自嘗試起漁籠，一嘗捕魚樂趣。船上更特別安排「即捕即食」，參加者亦可選擇將新鮮漁獲帶往附近餐廳加工烹調，品嚐鮮味。