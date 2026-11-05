漁護署資助改裝兩漁船載客出海 市民做一日漁夫體驗即捕即食

以往只能在海旁欣賞漁港景色，如今市民可登上漁船，體驗漁夫的日常。漁護署聯同社會企業推出「漁+樂」漁船計劃示範項目，改裝兩艘漁船載客出海。體驗團由本地漁民親身導賞，市民不但可直擊捕魚過程，還能體驗「即捕即食」，加深公眾對本地漁民文化認識。市民即日起可於網上報名，主辦方預計未來一年舉辦72團，料吸引逾千人參與。
為推動漁業可持續發展，漁護署推出「漁＋樂」漁船計劃示範項目，項目由社會企業「街坊帶路」主辦，首次改裝兩艘漁船載客出海，活動收費介乎480元至600元不等。市民可報團登船，前往淺水灣至南丫島對開水域，近距離直擊漁民起網收漁獲過程、認識本港常見魚種，亦能在安全指引下親自嘗試起漁籠，一嘗捕魚樂趣。船上更特別安排「即捕即食」，參加者亦可選擇將新鮮漁獲帶往附近餐廳加工烹調，品嚐鮮味。
漁民任導賞員分享工作點滴
活動最大特色在於漁民親身參與，參加者除了能真實了解捕魚過程，亦可透過漁民分享捕魚經歷，深入認識香港漁業文化。「街坊帶路」共同創辦人及項目總監譚健樂表示，已培訓了一批本地漁民擔任導賞員，由他們親自向大眾分享漁業工作點滴。他續指，項目未來更計劃與旅行社合作，將這項特色體驗活動推廣予遊客參與，讓社會各界深入認識香港漁業文化，期望未來一年舉辦72團，料吸引逾千人次參與。
傳統漁船原先僅作捕魚用途，並未設有載客設備或位置。政府透過「漁業持續發展基金」批出資助，改裝兩艘漁船成為合規格的「一船兩用」示範漁船，當中包括24米長的「漁樂1號」及15米長的「漁樂2號」，分別可載30及14名乘客。為符合載客安全規格，兩艘漁船均加裝了固定乘客座椅、添置救生及逃生設備、增設帶扶手防滑跳板等。
漁農自然護理署高級漁業主任（漁業管理）李安安表示，現階段推出的兩艘漁船屬示範項目，署方將從中汲取營運經驗，進一步改善計劃的整體設計，並會視乎首階段情況，考慮未來會否逐步擴展至更多漁船參與。
謝展寰：進一步推廣休閒漁業開拓商機
漁護署今日舉行「漁＋樂」漁船計劃示範項目開航禮，環境及生態局長謝展寰致辭時表示，領有第III類別牌照的漁船只可用作捕魚用途，不可載客，今次在漁護署與海事處協作下，解決漁船設備、牌照及保險安排等，成功開展示範項目，期盼未來能進一步推廣休閒漁業，協助更多漁民升級轉型，開拓更多商機。