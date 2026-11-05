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出版：2026-Nov-05 18:51
更新：2026-Nov-05 18:51

猜猜我是誰｜呃6長者逾30萬元　警拘9人揭內地人為數百元跑腿收騙款

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6長者墮電話騙案失逾30萬元，警拘9人揭內地人為數百元跑腿收騙款。

6長者墮電話騙案失逾30萬元，警拘9人揭內地人為數百元跑腿收騙款。

警方留意到近期「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢，西九龍總區刑事部人員就相關案件進行情報分析，成功鎖定一個詐騙集團，主要針對老人家進行行騙，以「串謀詐騙」拘捕72女，他們年齡介乎1642歲，其中5名是本地人士，另外4名是持雙程證人士。而今次案件牽涉6名受害人，年齡介乎7386歲，被騙金額介乎約2.5萬元至9萬元，警方已成功將全部騙款起回，總值約32.5萬元。

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該集團運作模式由一個本地骨幹成員管理，招聘本地及持雙程證人士做「跑腿」收取騙款。此外，會安排另一位集團骨幹成員，負責向「跑腿」每日派發工作電話作通訊之用，並會收取「跑腿」的身份證明文件，又會安排其他成員擔任監察員角色，監察收取騙款情況，以及擔任「睇水」角色。警方亦留意到，集團會在各區不同地點交收工作電話及身份證明文件，其後「跑腿」會跨區等待接收受害人騙款，交收地點會選擇在無閉路電視的地方下進行。

8部電話及犯案時的衣著

經過情報分析，警方於上月15日至昨日(4)在全港各區採取拘捕行動，當受害人向跑腿交收騙款的時候，隨即將集團成員拘捕，包括5名跑腿及兩名監察員，而昨日亦在荃灣及長沙灣進一步拘捕兩名集團骨幹成員，他們分別是操控詐騙集團，以及協助派發工作電話予跑腿和沒收跑腿身份證明文件的骨幹成員，而在他們的住宅單位中，警方成功檢獲8部電話及犯案時的衣著。消息指，所有「跑腿」均為持雙程證人士，每次可得數百元報酬，當中包括一名16歲人士。

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