國際美酒展會展揭幕　港商：藉「Chinamaxxing」潮流拓海外機遇

香港貿發局主辦的香港國際美酒展今日(5日)起，一連三日於會展舉行，匯聚超過40個產地的佳釀。有商展指，全球經濟形勢與飲酒習慣轉變正深刻重塑市場——傳統烈酒豪飲文化逐漸淡出，取而代之的是低酒精度與口味多元的輕度飲酒風尚。然而，亦有本港酒商敏銳捕捉到西方年輕人風行的「Chinamaxxing」(極致中國化)熱潮，將香港特色風味烈酒推向海外，視之為打入國際市場的新契機。

香港進出口商「悅圓國際貿易」銷售總監何先生指出，本港消費者的飲酒習慣在疫情後出現顯著變化，傳統烈酒市場正面臨巨大挑戰。新一代飲者不再推崇豪飲，反而偏好低酒精度、輕鬆易飲且風味豐富的產品。加上本港消費力尚未完全復甦、市民北上消費成風，以及作為消費支柱的中產客群流失，均對酒商構成直接衝擊，迫使業界必須調整營運策略以應對市場新常態。