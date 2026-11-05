國際美酒展會展揭幕　港商：藉「Chinamaxxing」潮流拓海外機遇

香港貿發局主辦的香港國際美酒展今日(5日)起，一連三日於會展舉行，匯聚超過40個產地的佳釀。有商展指，全球經濟形勢與飲酒習慣轉變正深刻重塑市場——傳統烈酒豪飲文化逐漸淡出，取而代之的是低酒精度與口味多元的輕度飲酒風尚。然而，亦有本港酒商敏銳捕捉到西方年輕人風行的「Chinamaxxing」(極致中國化)熱潮，將香港特色風味烈酒推向海外，視之為打入國際市場的新契機。
香港進出口商「悅圓國際貿易」銷售總監何先生指出，本港消費者的飲酒習慣在疫情後出現顯著變化，傳統烈酒市場正面臨巨大挑戰。新一代飲者不再推崇豪飲，反而偏好低酒精度、輕鬆易飲且風味豐富的產品。加上本港消費力尚未完全復甦、市民北上消費成風，以及作為消費支柱的中產客群流失，均對酒商構成直接衝擊，迫使業界必須調整營運策略以應對市場新常態。
乘西方「Chinamaxxing」熱潮進軍海外
面對市場逆風，有本地酒商認為進軍海外可破局。香港首間全自動化智能蒸餾廠「九龍釀酒」展出多特色產品，包括帶有叉燒風味的威士忌，以及散發濃郁檸檬柑橘香氣、令人聯想到港式凍檸茶的威士忌。
負責人Eric表示，自去年起美國年輕世代間興起「Chinamaxxing」潮流，大批外國年輕人在網絡與現實中追捧中式生活習慣，如喝熱水、穿拖鞋、打麻將等，。他認為，不論是香港飲食還是港產佳釀，均蘊含極具代表性的中國文化元素；儘管先前中美貿易緊張增添了市場進入門檻，但隨著政治與貿易環境調整，美國及海外市場對具備中式特色的港產品牌而言，正迎來全新機遇。
澳洲苦精首度進軍海外 看重香港市場「門戶」地位
此外，澳洲品牌「Inspirited」以香港作為其海外拓展首站，出口總監Marianne特別帶來以澳洲本土植物精華提煉的苦精產品，專為調酒及無酒精特調提升層次與風味。Marianne指，選擇香港是看重其鄰近澳洲的地理優勢、蓬勃的雞尾酒市場，以及香港作為連接中國內地與東南亞的門戶角色。針對市場進入挑戰，品牌巧妙將酒精濃度調至28%以避開烈酒高關稅障礙。她透露，市場示範後獲不少餐飲業者正面回應，並堅信進軍香港市場「絕對物有所值」。
三間公司均會出席香港國際美酒展，該展首兩日僅開放業界參與，周六(7日)則開放公眾入場，票價為$220元。場內匯聚逾620家展商參與，展商來自超過25個國家和地區，展示來自超過40個產地的特色美酒。