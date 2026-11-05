中九龍繞道九龍灣段下月6日通車 往來將軍澳及油麻地減至12分鐘

中九龍繞道(九龍灣段)將於下月6日通車，意味着連接油麻地、啟德及將軍澳的6號幹線將全線開通。6號幹線全線開通後，預計繁忙時間往來將軍澳及油麻地將大幅減至12分鐘。兩間專營巴士公司早前派出6輛巴士測試路線，九巴將增設新路線和特別班次，預計今年第四季逐步落實。

6號幹線全長12.5公里，連接西九文化區及高鐵西九龍站、啟德發展局、九龍東商貿區，以及將軍澳；全線開通後，預計繁忙時間往來將軍澳及油麻地的行車時間，將由開通前約65分鐘，大幅減至約12分鐘。而中九龍繞道(九龍灣段)長約3.4公里，當中3.1公里為隧道，中九龍繞道(九龍灣段)東連將軍澳—藍田隧道，西接中九龍繞道(油麻地段)，並連接茶果嶺，將6號幹線最後一段連接起來。中九龍繞道全線通車後，屆時所有車種劃一收費8元。