銳眼擴至私人機構過渡房 首階段連線4商場 引人臉識別助尋疑犯失蹤人士

警方「銳眼計劃」自2024年推出，在罪案黑點和人流密集的公共地方安裝閉路電視，同時把政府部門和公營機構的閉路電視接入銳眼系統。警方表示，將進一步拓展銳眼計劃至私營機構，率先納入商場和過渡性房屋的閉路電視，首階段選定4個位於九龍和新界的商場，包括奧海城和屯門市廣場，預計今年內會實施。此外，警方亦於今個月內引入人工智能人臉識別功能，並應用於系統中，協助追查疑犯或尋找失蹤人士等。

銳眼擴至私人機構過渡房 首階段連線4商場 引人臉識別助尋疑犯失蹤人士

銳眼計劃目前正推行第二階段，目標是每年安裝逾2萬支鏡頭，預計2028年安裝至6萬支鏡頭，覆蓋全港；而目前則已有逾萬支鏡頭覆蓋各區。此外，目前政府部門和部分公營機構，包括港鐵、機場和啟德體育園的閉路電視，亦已接入銳眼系統。警務處行動部高級警司梁銘亮表示，截至上月31日，銳眼協助警方偵破2,192宗刑事案件，包括謀殺案和搶劫案，並拘捕2,831人，成效顯著。 奧海城屯門市廣場等4商場先試行 梁銘亮表示，下一階段將擴展至私營機構，首先會選擇人流較多的商場，將商場內的閉路電視接入銳眼系統。他表示，日前曾與不同商場接洽，反應正面，已有數個大型商場同意把閉路電視接入系統。有4個商場預計今年內會實行，包括奧海城、屯門市廣場、葵涌商場，以及位於粉嶺的「嶺‧樂活」。他又指，現時商場會在有閉路電視的地方作標示，若商場的閉路電視接入銳眼，會鼓勵商場貼上相關標示。此外，計劃亦將擴展至房屋局的過渡性房屋。

就把私營機構的閉路電視接入銳眼是否合符法規，梁銘亮稱，警方已諮詢法律專家和私隱專員公署，亦曾找第三方機構審視，確認做法合符香港法例。 人臉識別功能24小時運作 助快速尋找失蹤人士 此外，警方亦於今個月內引入人臉識別功能，利用人工智能協助尋找目標人物，減省翻看閉路電視的時間。梁銘亮解釋，人臉識別功能在內地和海外的執法機構已廣泛使用，技術成熟可靠。他表示，當警方尋找失蹤人士或追蹤嫌疑人時，如無明確線索或追蹤方向，需要花大量人手搜索，而人臉識別功能能夠24小時運作，當目標人物出現時便會作通知。

警方早前已測試人臉識別系統，並成功協助尋找失蹤人士。行動部總督察梁彥文表示，今年10月，一位患腦退化症的八旬伯伯離開院舍後失聯，由於家人未能向警方提供精確線索，警方遂將伯伯的照片輸入系統，系統隨後快速識別伯伯身處的位置，最終在家屬報案的一個半小時內尋回伯伯。此外，警方亦透過人臉識別系統，成功捕獲行劫案的歹徒。而相關的人臉資料將在系統內保存180日。 就私隱保障方面，梁銘亮表示，相關人員使用銳眼系統需要獲授權，使用時亦需要合符「銳眼計劃」本身的目的；包括使用時需要的鏡頭數目，以及使用的時長，案件是否一定需要使用相關鏡頭才能破案，均須作申請及說明。此外，警方亦會遵守《個人資料(私隱)條例》，以確保個人資料的保存時間不會超過規定的時限。