TSA報告學生表現平穩 小三中英達標率俱增

考評局向教育局提交全港性系統評估(TSA)報告，數據顯示今年參與評估的小三和中三學生，在中文、英文和數學3個主要科目表現保持平穩，與上次系統評估結果大致相若，當中小三的學生中英達標率均比去年上升。報告提到，小三學生在中文寫作仍有小量錯別字，如把老師寫成「老帥」、自己變「自已」等。

數據顯示，小三學生在中文科及英文科的表現連續兩年上升，今年有81.7%於中文科達基本能力水平，按年增加0.3個百分點，英文科就有86.3%人達標，按年增3.1個百分點，惟數學科達標學生就下跌0.7個百分點至84.7%。至於中三學生，英文科和數學科達標學生與去年相若，中文科達標率就跌0.9個百分點。