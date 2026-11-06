TSA報告學生表現平穩 小三中英達標率俱增

考評局向教育局提交全港性系統評估(TSA)報告，數據顯示今年參與評估的小三和中三學生，在中文、英文和數學3個主要科目表現保持平穩，與上次系統評估結果大致相若，當中小三的學生中英達標率均比去年上升。報告提到，小三學生在中文寫作仍有小量錯別字，如把老師寫成「老帥」、自己變「自已」等。
數據顯示，小三學生在中文科及英文科的表現連續兩年上升，今年有81.7%於中文科達基本能力水平，按年增加0.3個百分點，英文科就有86.3%人達標，按年增3.1個百分點，惟數學科達標學生就下跌0.7個百分點至84.7%。至於中三學生，英文科和數學科達標學生與去年相若，中文科達標率就跌0.9個百分點。
在小三中文科寫作評估，報告指學生仍有小量錯別字出現，包括部件疏漏或缺失、筆劃不正確或別字，如把老師誤寫成「老帥」、自己變「自已」等。中三學生寫錯別字的情況亦時有出現，學生多寫同音異字或錯寫部件，部分則字體略嫌潦草、筆劃欠清晰。說話評估方面，報告指部分中三學生的詞彙貧乏，甚至重複某幾個詞彙，偶有夾雜日常口語或英文詞彙的情況，影響表達，並指出有學生對有關社會時事的題目則未有深入認識，以致未能多角度分析討論話題、內容較薄弱。
小三生貨幣找續仍有改善空間
數學科報告就提到，小三學生雖能辨認香港流通的貨幣及閱讀價錢牌，惟近半在使用貨幣進行找贖時仍有改善空間。至於中三學生，報告稱只有小部分能運用合適估算策略，解決簡單現實生活問題。
教育局表示，考評局稍後會直接向各中小學發放學校層面數據，又稱考評局正分階段推展TSA電子化，以配合教育局推動數字教育的策略，目標2031年全面過渡至電子化評估模式，考評局會因應進度適時公布相關安排。