承認串謀勾結外國勢力 黃之鋒判囚10年

前香港眾志秘書長黃之鋒承認串謀勾結外國勢力，判囚10年。法庭裁定黃在案中行為屬「罪行重大」，即使在《港區國安法》生效後仍繼續推行涉及外部勢力的計劃，直至因另案被還柙才停止參與。特區政府稱，判刑顯示法庭確定案情嚴重，需要判處具阻嚇性刑期，並會充公其罪行相關財產。 正就35+顛覆政權案服刑的黃之鋒，早前承認一項串謀勾結外國勢力罪。案情指，黃與前香港眾志主席羅冠聰等人，在2020年7至11月《國安法》生效期間繼續打「國際線」，呼籲外國制裁中國及香港特區。《國安法》指定法官譚耀豪裁定黃的行為屬「罪行重大」，提到案發時社會動盪，國家安全承受極高風險，但黃與羅公然呼籲制裁及其他敵對措施，無疑加劇中國及香港特區的困境，兩人亦沒有改變共同意圖，刻意調整各自角色繼續推行涉及外部勢力的計劃。

兩月刑期與35+案同期執行 譚官續稱，不接納辯方指黃在《國安法》生效後的角色有限，認為他與羅在案中擔當關鍵角色，提到黃完全知悉羅的海外行動，並持續推進呼籲制裁工作，直至因其他案件被還柙才停止參與。譚官認為，相關訊息顯示若非黃被還柙，他無疑會繼續推進制裁訴求。法庭另裁定兩人為案件主謀，以監禁13年為量刑起點，考慮其及早認罪，扣減後總刑期為10年，其中35+顛覆政權案餘下的兩個月兩日刑期，可與本案同期執行。換言之，原定明年1月出獄的黃之鋒會加監約9年10個月，料2036年底才刑滿。

警方國安處總警司李桂華歡迎法庭重判黃之鋒，批評黃及其黨羽希望挾洋自重，用制裁手段令特區政府屈服，顯然是徒勞無功，形容黃對2014年的非法佔中及2019年「黑暴」亂象實際上難辭其咎。他希望黃之鋒在獄中好好反省，「做返一個守法嘅人」，並呼籲羅冠聰回香港自首。 李家超：黃、羅是破壞繁榮穩定禍首 政府在黃之鋒案判刑後發聲明，提到行政長官李家超表示黃之鋒、羅冠聰及其團夥，是破壞香港繁榮穩定其中的禍首，先後阻撓政府推動國民教育、成立激進組織、煽動學生違法，以及宣揚「港獨」等主張，又稱《國安法》實施後他們繼續充當境外勢力代理人，嚴重損害國家主權、安全和發展利益。政府發言人稱，法庭重判徹底打破危害國家安全分子披著所謂「國際線」或「國際倡議」外衣，便能逃避法律追責的幻想，亦顯示法庭確定本案涉及外國勢力，案情嚴重，需要判處具阻嚇性的刑期，政府會依法充公黃之鋒的罪行相關財產。

外交部批無從狡辯選擇認罪 保安局長鄧炳強回應稱，黃之鋒由於鐵證如山只好認罪，案件亦反映警方是依法緝捕、律政司是依法檢控，有理有據。被問到政府會否就刑期上訴，他稱10年已反映罪行嚴重性，會與律政司研究整體判詞再決定是否需要上訴，又指黃之鋒可參與在囚人士的更生活動，透過不同活動提升守法意識。 外交部發言人郭嘉昆指，黃之鋒犯有串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，罪行嚴重，在大量事實和證據面前無從狡辯，選擇認罪。駐港國家安全公署發言人表示，判刑是對香港國安法治尊嚴的有力捍衛，也是國安法治效能的具體展現，裁決結果再次昭示任何妄圖勾結境外勢力、危害國家安全的行為和活動，都必遭法律嚴懲。