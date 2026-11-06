法醫指頭骨右側凹陷性骨折 蔡天鳳生前曾受7次重擊

蔡天鳳碎屍案在高等法院續審。負責解剖的法醫科高級醫生郭嘉琪供稱，在龍尾村單位檢獲的大煲內發現頭顱，頭骨右側有一個大穿孔，屬凹陷性骨折，相信由硬物或鈍器造成。她檢驗時發現頭骨撕裂處及內部均有出血，認為有關傷勢在死者生前造成，並相信生前頭部曾承受7次重擊。就蔡天鳳死因，她指，其報告指出死因為頭部受傷，而腦出血及口鼻出血致窒息兩者可以同時出現。 法庭傳召最後一位控方證人郭嘉琪。郭透露，她於在蔡天鳳失蹤2023年2月24日晚上7時許應警方要求到龍尾村單位檢驗。她提及，在廚房內爐灶上放著兩個蓋有鍋蓋的金屬湯煲，其中大湯煲內有頭顱及多塊人體組織，小湯煲則發現懷疑人體組織，另有青紅蘿蔔。她形容頭部軟組織曾浸泡在液體中烹煮，至於烹煮時間則無法確認。

郭嘉琪表示，檢查頭顱時發現頭骨右側有一個穿孔，屬由鈍器撞擊造成的凹陷性骨折。她指出，頭骨右側有撕裂傷，打開頭骨檢驗後發現內部出血，相信創傷導致皮膚、骨骼及腦部受傷。 她其後移除頭骨上餘下組織作進一步檢驗，發現右側臉部、下顎及耳上位置均有傷口，其中面骨及下顎骨骨折情況嚴重。郭指相關骨折可造成大量出血，血液流入口鼻後可堵塞氣道，引致窒息，並指約5分鐘便可引致窒息死亡。 郭續指，死者頭部共有7處撕裂傷，大多位於右邊，每處均由一次重擊造成，相信其頭部生前曾承受7次重擊。她又指出，頭部大部分皮膚及軟組織已與頭骨分離，但部分組織仍呈紅色，並有流血情況，因此推斷有關傷勢在死者生前造成。

她其後檢驗腦部時，雖然腦組織因高溫而變得脆弱，但仍可見腦內嚴重出血，相信與右側頭骨穿孔有關。 口鼻出血可窒息 頭傷1小時內足致命 控方問及死者的致死原因，郭嘉琪表示，其報告指出死因為頭部受傷，而腦出血及口鼻出血致窒息兩者可以同時出現。控方追問，若死者沒有因口鼻出血致窒息，其頭部傷勢會於何時導致死亡，郭表示約在受襲後一小時內。 郭嘉琪亦提及，進入單位後，在雪櫃內發現兩個黑色膠袋，各裝載被肢解的人類下肢，經檢查後符合成年女性的特徵，之後確認為蔡天鳳的遺體。其後，檢查發現左骨盆及大腿上的大部分皮肉已被移除；而右腿包括右骨盆、大小腿及足部，右腿大部分軟組織仍然完整，而盆腔壁上附有部分生殖器官組織。她亦指雙腿與軀幹分離，推斷雙腿被利器切割，傷口屬死後傷勢。

郭又檢驗其他人體殘肢，包括肋骨及肩關節等。她指在單位內發現9片肋骨碎片，部分連著肉，碎片有切割痕跡，顯示由鋒利的工具切割引致。右肩關節已與身體分離，右手臂骨留有切割痕跡，相信因切開骨頭而導致骨折。就控方提問移除手臂是否困難，郭回應指涉及非常硬的組織及骨骼，需要非常用力。