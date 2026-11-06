城大研新型高能量密度電池 電動車續航力倍增

現代人手機不離手，加上電動車漸趨普及，對電池性能及持航力要求愈來愈高。城市大學研究團隊研發出一款新型高性能電池，不僅大幅增加能量密度、提升電池續航力，即使在極端氣溫下仍能穩定運作，同時亦能降低生產成本。主導這項研究的34歲城市大學化學系助理教授徐吉健，憑電池化學領域的科研成果，獲選為本年度「亞洲青年科學家基金項目」研究員，為唯一入選的香港學者。

新型高性能電池

為突破現時續航力等技術限制，城大研究團隊進一步改良鋰電池，研發一款新型高性能電池。該電池結合電極和電解質設計，成功促進電子轉換反應，使其能量密度較現有鋰離子電池提升近兩倍，有助提升續航力。新電池若應用於電動車，以Tesla電動車為例，目前續航里程約500公里，若採用新電池可令電車續航至1,000公里甚至更高；若應用於智能手機，充一次電更可連續使用兩至三天。 成本料減半 或助電動車減價 除續航力倍增，新型電池在生產成本上亦具極大優勢。商用「三元鋰電池」(Ternary Lithium-ion Battery，以NCM鎳鈷錳或NCA鎳鈷鋁為代表)的成本約為80美元/kWh，研究團隊改用儲量豐富的硫與硒作為主要材料，預計可將電池製造成本減半，市場售價亦有望進一步下調。由於電池成本約佔電動車總造價的30%，新技術將有效帶動電動車售價下調，促進電動車普及。

現時鋰電池在極端氣候下的效能往往顯著下降，例如在攝氏零下30度的環境中，電量會迅速耗盡。新電池則具備極佳的寬溫域運作能力，能在攝氏零下40度至80度環境下穩定運作，有效解決極端天氣下耗電過快等問題，未來更可拓展應用至深海探測及航空航天等領域。此外，新電池所採用的材料屬於清潔能源，有助減少採礦過程中的環境污染與碳排放，推動可持續發展及綠色能源。 主導這項研究的城大化學系助理教授徐吉健指出，新電池目前仍處於實驗室研究階段，轉化為商品仍須通過安全審核及量產測試等多個關卡。團隊正全力改進電池的循環穩定性，希望耐用度能達到商用電池標準，並對新電池未來的產業化充滿信心。

港資助渠道多 利青年學者做原創科研 徐吉健專注於先進電池材料、電解質設計、電化學反應及高性能電池的開發研究。他憑藉在電池化學領域的科研成果，獲選為「2026亞洲青年科學家基金項目研究員-物質科學」，成為本年度唯一獲此殊榮的香港學者。 徐吉健修讀博士期間主修物理化學，其後受導師啟發，開始專注電池化學研究。他曾任美國馬里蘭大學助理研究員，並於2023年加入城大組建研究團隊。談及來港發展的契機，他笑言，在美國工作期間一直喜愛港式早茶及流心奶黃月餅等香港美食，機緣巧合下決定赴港工作。他補充指，青年學者開展原創科研極需資金支持，而香港擁有多元化的科研資助渠道，包括研資局及大學專項基金等，這正是香港推動科研創新的獨特優勢。