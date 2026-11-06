漁護署資助改裝兩漁船載客出海 跟漁民做一日漁夫 即捕即食嘗鮮

香港早期發展以漁業為主要產業之一，惟時至今日，大部分港人對漁民的生活和漁業發展認識有限。漁護署聯同社會企業推出「漁+樂」漁船計劃示範項目，改裝兩艘漁船並容許可載客出海。體驗團由本地漁民親身導賞，市民不但可直擊捕魚過程，還能體驗「即捕即食」，加深公眾對本地漁民文化認識。市民即日起可於網上報名，每人收費480元起，主辦方預計未來一年舉辦72團，料吸引逾千人參與。 攝：鍾式明

為推動漁業可持續發展，漁護署推出「漁＋樂」漁船計劃示範項目，由社會企業「街坊帶路」主辦，並獲當局資助改裝兩艘漁船載客出海。市民可報團在香港仔登船，前往深、淺水灣至南丫島對開水域，近距離觀察漁民起網及收取漁獲過程，認識本港常見魚種，並在安全指引下親身體驗起漁籠，感受捕魚樂趣。活動更設有「即捕即食」環節，參加者除可即場品嘗新鮮漁獲，亦可選擇將漁獲帶往附近餐廳加工烹調。每位參加者收費介乎480元至600元。

活動最大特色在於由漁民親身參與導賞。參加者除可近距離了解捕魚作業流程，亦可透過漁民分享多年出海經歷和行業見聞，深入認識香港漁業文化。「街坊帶路」共同創辦人兼項目總監譚健樂表示，計劃已培訓一批本地漁民擔任導賞員，由他們親自向公眾講解漁業工作點滴及漁村故事。他透露，項目未來擬與旅行社合作，將這項特色海上體驗推廣至旅客市場，讓更多人認識香港獨特的漁業文化。

傳統漁船原先僅作捕魚用途，並未設有載客設備或位置。政府透過「漁業持續發展基金」批出資助，改裝兩艘漁船成為合規格的「一船兩用」示範漁船，當中包括24米長的「漁樂1號」及15米長的「漁樂2號」，分別可載30及14名乘客。為符合載客安全規格，兩艘漁船均加裝了固定乘客座椅、添置救生及逃生設備、增設帶扶手防滑跳板等。主辦方預計每艘漁船平均每月出團3次，並期望未來一年舉辦72個導賞團，預料可吸引逾千人次參與。