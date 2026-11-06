中九龍繞道九龍灣段12.6通車 往來將軍澳及油麻地減至12分鐘

中九龍繞道(九龍灣段)將於下月6日通車，意味着連接油麻地、啟德及將軍澳的6號幹線將全線開通。6號幹線全線開通後，預計繁忙時間往來將軍澳及油麻地將大幅減至12分鐘。兩間專營巴士公司早前派出6輛巴士測試路線，九巴將增設新路線和特別班次，預計今年第四季逐步落實。 6號幹線全長12.5公里，連接西九文化區及高鐵西九龍站、啟德發展區、九龍東商貿區，以及將軍澳；全線開通後，預計繁忙時間往來將軍澳及油麻地的行車時間，將由開通前約65分鐘，大減至約12分鐘。而中九龍繞道(九龍灣段)長約3.4公里，當中3.1公里為隧道，東連將軍澳—藍田隧道，西接中九龍繞道(油麻地段)，並連接茶果嶺，將6號幹線最後一段連接起來。中九龍繞道全線通車後，屆時所有車種劃一收費8元。

土木工程拓展署東拓處長梁中立表示，中九龍繞道(九龍灣段)是一條海底隧道，而在隧道鑽挖過程期間，未有對觀塘海濱有任何影響，市民能夠如常使用海濱；在各部門配合下，工程最終「零超支」，亦按時完成工程，相信日後通車後，便利市民出門。 九巴開辦新路線49E 往來青衣和將軍澳工業邨 九巴表示，早前派出3部巴士到中九龍繞道(九龍灣段)試路，已向當局反映對新路的意見。根據巴士路線發展計劃，九巴將安排往來將軍澳工業邨和荃灣西站的290E取道六號幹線大部分路段，為荃灣及葵涌提供繁忙時間特快往來將軍澳的巴士服務。

此外，九巴將開辦全新路線49E，往來青衣(長宏)和將軍澳工業邨，為青衣北部提供特快往返九龍灣及觀塘商貿區，以及將軍澳工業邨的服務；另外路線X42C亦會增設途經中九龍繞道的特別班次，於平日繁忙時間為青衣提供特快往來九龍灣、觀塘、油塘的巴士服務。九巴預計上述路線於今年第四季逐步落實。 土拓署即日起至下周一，在觀塘海濱舉行「6號幹線 脈動嘉年華」，讓公眾深入認識6號幹線，現場設主題遊戲和工作坊，亦設大型打卡裝置。此外，現場亦展區介紹中九龍繞道(九龍灣段)應用的工程革新科技。