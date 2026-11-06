國際美酒展會展揭幕 港商倡藉「極致中國化」潮流拓海外機遇

佳餚配美酒向來是提升餐飲體驗的重要元素。不過，隨着全球經濟環境及消費習慣改變，酒類市場亦出現新趨勢。有酒商表示，傳統烈酒豪飲文化逐漸淡出市場，低酒精度及口味多元化產品愈受消費者歡迎。另一方面，有本港酒商留意到西方年輕人興起「Chinamaxxing」(極致中國化)熱潮，正積極將香港特色風味烈酒推向海外，視之為拓展國際市場的新契機。攝影：蘇文傑

香港貿發局主辦的香港國際美酒展昨起，一連三日於會展舉行。參展商、香港進出口商「悅圓國際貿易」銷售總監何先生指出，本港消費者的飲酒習慣在疫情後出現顯著變化，傳統烈酒市場正面對巨大挑戰。新一代飲者不再崇尚豪飲，而偏好低酒精度、易於入口且風味多元的酒品。加上本港消費力尚未完全復甦、市民北上消費成風，以及作為主要客源的中產客群流失，均為業界帶來壓力，促使酒商調整營運策略，以適應新的市場環境。

面對市場變化，有本地酒商認為開拓海外市場可成為破局之道。香港首間全自動化智能蒸餾廠「九龍釀酒」今次展出多款特色產品，包括帶有叉燒風味的威士忌，以及散發濃郁檸檬柑橘香氣、令人聯想到港式凍檸茶的威士忌，希望藉融入香港地道飲食元素，吸引海外消費者目光。

負責人Eric表示，自去年起美國年輕世代間興起「Chinamaxxing」潮流，大批外國年輕人在網絡與現實中追捧中式生活習慣，如喝熱水、穿拖鞋、打麻將等。他認為，不論是香港飲食還是港產烈酒，均蘊含鮮明的中國文化元素，對海外消費者具一定吸引力。雖然早前中美貿易關係緊張，一度增加香港產品牌進軍美國市場的難度，但隨着當地政治及貿易環境逐步調整，美國以至其他海外市場對具中式特色的香港品牌而言，正迎來新的發展機遇。