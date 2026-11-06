粵港澳三地聯合反黑檢近7億元非法物品　拘4749男女最細12歲

香港警方在7月4日至8月8日及上月9日至30日期間，分兩階段進行代號為「雷霆2026」的粵港澳三地大規模聯合行動。行動以情報為主導，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及堵截犯罪分子的收入來源。行動中，香港警方共拘捕4,749人，檢獲的現金、毒品和涉及非法活動的物品總值超過6.97億港元。

行動期間，香港警方一共巡查超過1,500間處所，搗破超過700個非法場所，包括洗黑錢中心、賭檔、賣淫場所、毒窟及無牌酒吧等。合共拘捕了4,749人，當中包括2,926名男子及1,823名女子，年齡介乎12至92歲，其中907人為內地人士，558人為非華裔人士。被捕人涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括「謀殺」、「邀請他人成為三合會成員」、「非法禁錮」、「串謀傷人」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、「藏有攻擊性武器」、「販運危險藥物」、「經營非法賭博場所」、「經營毒窟」、「經營賣淫場所」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等。