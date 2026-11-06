入境處搗跨境偽證及黑工集團拘15人　兩主腦分別判囚29及42個月

入境處早前展開打擊跨境偽證及非法勞工集團的行動，共拘捕15人，包括2名集團主腦、1名集團成員、11名黑工及1名本地僱主，當中除了該名本地餐廳僱主外，其餘被捕人士均為內地居民，涉及犯罪得益超過100萬元，並檢獲5張實體偽造香港身份證、44張偽證圖片及副本，以及主腦手機內大量的通訊紀錄。

3 萬人民幣中介費退1萬以降低戒心

入境處前年1月在落馬州支線管制站，在一名內地旅客身上檢獲一張偽造香港身份證，揭發她涉嫌利用假證在港從事非法餐飲洗碗工作，調查後鎖定一個以高薪誘吸引內地居民「出國打工」的跨境集團。集團首先透過內地社交平台招攬欲往海外工作的內地居民，收取約3萬元人民幣中介費，其後訛稱簽證出問題無法安排海外工作，退回1萬元以降低對方戒心，再趁機游說來港打黑工。