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出版：2026-Nov-06 13:19
更新：2026-Nov-06 13:19

入境處搗跨境偽證及黑工集團拘15人　兩主腦分別判囚29及42個月

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入境處搗跨境偽證及黑工集團拘15人，兩主腦分別判囚29及42個月。(周令知攝)

入境處搗跨境偽證及黑工集團拘15人，兩主腦分別判囚29及42個月。(周令知攝)

入境處早前展開打擊跨境偽證及非法勞工集團的行動，共拘捕15人，包括2名集團主腦、1名集團成員、11名黑工及1名本地僱主，當中除了該名本地餐廳僱主外，其餘被捕人士均為內地居民，涉及犯罪得益超過100萬元，並檢獲5張實體偽造香港身份證、44張偽證圖片及副本，以及主腦手機內大量的通訊紀錄。

3萬人民幣中介費退1萬以降低戒心

入境處前年1月在落馬州支線管制站，在一名內地旅客身上檢獲一張偽造香港身份證，揭發她涉嫌利用假證在港從事非法餐飲洗碗工作，調查後鎖定一個以高薪誘吸引內地居民「出國打工」的跨境集團。集團首先透過內地社交平台招攬欲往海外工作的內地居民，收取約3萬元人民幣中介費，其後訛稱簽證出問題無法安排海外工作，退回1萬元以降低對方戒心，再趁機游說來港打黑工。

收3000元製證費及近2000元租金

當求職者同意來港後，集團主腦會為他們定製偽造的香港身份證，甚至直接在手機上向他們發送「偽身份證電子圖片」，教他們在面試時向僱主出示手機圖片以搪塞過關，從而減低被識破的風險。集團隨後安排成員將實體偽證從內地偷運至香港分發給黑工，並將黑工安排在不同餐廳擔任洗碗或清潔等低收入工作，日薪僅300500元。過程中會向每名黑工收取3,000港元製證費，以及每月收取1,8002,000港元的宿舍床位租金。

入境處指，行動中檢獲的偽證製作粗糙，在紫外線下完全沒有顯現彩色煙花、維港及青馬大橋圖案，右上方的3個「洋紫荊」圖案缺乏多角度反光和立體效果，右上方縮微文字印刷特徵的「香港」字樣亦較模糊。涉案的兩名主腦，早前已被法庭裁定罪成，分別判囚29個月及42個月，其餘涉案成員及黑工亦因違反逗留條件、使用或管有偽造身分證等罪名，判囚1215個月不等。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

入境處搗跨境偽證及黑工集團拘15人，兩主腦分別判囚29及42個月。(周令知攝) 入境處搗跨境偽證及黑工集團拘15人，兩主腦分別判囚29及42個月。(周令知攝) WhatsApp Image 2026 11 06 at 11.34.40 (4) WhatsApp Image 2026 11 06 at 11.34.40 (2) WhatsApp Image 2026 11 06 at 11.34.40 (3) 入境處搗跨境偽證及黑工集團拘15人，兩主腦分別判囚29及42個月。(周令知攝) 入境處搗跨境偽證及黑工集團拘15人，兩主腦分別判囚29及42個月。(周令知攝) WhatsApp Image 2026 11 06 at 11.34.39 (7) 入境處搗跨境偽證及黑工集團拘15人，兩主腦分別判囚29及42個月。(周令知攝) WhatsApp Image 2026 11 06 at 11.34.40

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