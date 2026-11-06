入境處搗跨境偽證及黑工集團拘15人　兩主腦分別判囚29及42個月

入境處早前展開打擊跨境偽證及非法勞工集團的行動，共拘捕15人，包括2名集團主腦、1名集團成員、11名黑工及1名本地僱主，當中除了該名本地餐廳僱主外，其餘被捕人士均為內地居民，涉及犯罪得益超過100萬元，並檢獲5張實體偽造香港身份證、44張偽證圖片及副本，以及主腦手機內大量的通訊紀錄。
3萬人民幣中介費退1萬以降低戒心
入境處前年1月在落馬州支線管制站，在一名內地旅客身上檢獲一張偽造香港身份證，揭發她涉嫌利用假證在港從事非法餐飲洗碗工作，調查後鎖定一個以高薪誘吸引內地居民「出國打工」的跨境集團。集團首先透過內地社交平台招攬欲往海外工作的內地居民，收取約3萬元人民幣中介費，其後訛稱簽證出問題無法安排海外工作，退回1萬元以降低對方戒心，再趁機游說來港打黑工。
收3000元製證費及近2000元租金
當求職者同意來港後，集團主腦會為他們定製偽造的香港身份證，甚至直接在手機上向他們發送「偽身份證電子圖片」，教他們在面試時向僱主出示手機圖片以搪塞過關，從而減低被識破的風險。集團隨後安排成員將實體偽證從內地偷運至香港分發給黑工，並將黑工安排在不同餐廳擔任洗碗或清潔等低收入工作，日薪僅300至500元。過程中會向每名黑工收取3,000港元製證費，以及每月收取1,800至2,000港元的宿舍床位租金。
入境處指，行動中檢獲的偽證製作粗糙，在紫外線下完全沒有顯現彩色煙花、維港及青馬大橋圖案，右上方的3個「洋紫荊」圖案缺乏多角度反光和立體效果，右上方縮微文字印刷特徵的「香港」字樣亦較模糊。涉案的兩名主腦，早前已被法庭裁定罪成，分別判囚29個月及42個月，其餘涉案成員及黑工亦因違反逗留條件、使用或管有偽造身分證等罪名，判囚12至15個月不等。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。