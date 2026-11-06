涉公園淋浴間內偷拍男子淋浴　會計人員認罪判15個月感化令

一名男會計人員涉在公園男更衣室內，以手機偷拍另一名男子洗澡，事主當場揭發並刪除涉案影片，他早前承認一項窺淫罪。署理主任裁判官鄭念慈今日(6日)在九龍城裁判法院判刑時，接納感化官建議給予一次機會，最終判處15個月感化令。

被告劉俊輝(31歲)，承認於今年7月26日，在黃大仙摩士三號公園男更衣室中拍攝男子X。而X所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為者，及處於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會X是否同意被他拍攝。