蔡天鳳碎屍案｜法醫：蔡有可能躺在地上時　被切割右膊

法醫郭嘉琪繼續作供，指蔡天鳳左腳的9處瘀傷等屬訴新近傷勢，部分是肌肉內出現，全部均是在去世前造成。她認為蔡天鳳可能是躺在地上時，被切割右邊膊頭部分，但看不出涉及幾多次切割。法醫又指若一個人處於不省人事的狀態，會加速其窒息死亡，有可能於1、2分鐘內窒息死亡。她亦同意蔡身型矮小，身高和體重低於平均的香港女性，較容易骨折。

頭顱骨右側凹陷是致命傷之一

郭嘉琪指蔡的腦部右側出現一處廣泛的創傷性腦損傷，即頭顱骨右側凹陷，正是致命傷之一。而蔡的左腦無類似損傷，此傷勢較符合有外物撞擊蔡的頭部，多於她的頭部被推向一個固定物件。

主控郭莎樂問及假設蔡天鳳是因撞向車門扶手導致頭顱骨凹陷，是否代表她撞擊一刻是面向左邊？又問若然蔡是被人推向右邊車門的扶手，何以同時造成她右後方頭顱骨凹陷，以及其臉部包括顴骨及下顎受傷。郭嘉琪解釋頭顱骨的傷勢可能經由車門扶手的弧型部分重擊而造成，可能是同一時間撞向扶手的其他部分而造成，即傷勢有可能由一次撞擊造成。但單憑傷勢判斷，亦有可能由數次撞擊而成。