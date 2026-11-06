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出版：2026-Nov-06 15:35
更新：2026-Nov-06 15:35

康文署公眾泳池11.8起提供暖水　一覽全港30個暖水池

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康文署日前表示，轄下30個公眾泳池在11月8日起供應暖水。(資料圖片)

康文署日前表示，轄下30個公眾泳池在11月8日起供應暖水。(資料圖片)

天文台在周五（6日）表示，東北季候風會在周末期間影響廣東沿岸，預料氣溫顯著下降，周二及周三（9至10日）市區最低氣溫大約18度。天氣開始轉涼，而康文署日前表示，轄下30個公眾泳池在11月8日起供應暖水。

康文署指，持續留意氣溫變化，如在11月8日前天氣預報顯示連續3天平均氣溫為攝氏23度或以下，會提前供應暖水。

公眾游泳池入場費

根據康文署資料，周一至周五一般收費為17元，而周六、周日及公眾假期則為19元；而年滿60歲長者、3至13歲兒童、全日制學生，以及殘疾人士和一名陪同者可享優惠收費，周一至周五為8元，而周六、周日及公眾假期則為9元。另外3歲以下幼童可免費入場。

康文署暖水泳池開放時間2026-2027（am730製圖） 康文署暖水泳池開放時間2026-2027，新界及離島區（am730製圖） 康文署暖水泳池開放時間2026-2027，九龍區（am730製圖） 康文署暖水泳池開放時間2026-2027，九龍區（am730製圖） 康文署暖水泳池開放時間2026-2027，新界及離島區（am730製圖） 康文署暖水泳池開放時間2026-2027，新界及離島區（am730製圖）

全港30個公眾暖水池︰

香港島

  • 堅尼地城游泳池

  • 中山紀念公園游泳池

  • 港島東游泳池

  • 小西灣游泳池

  • 摩理臣山游泳池

  • 維多利亞公園游泳池

  • 灣仔游泳池

九龍

  • 何文田游泳池

  • 九龍仔游泳池

  • 觀塘游泳池

  • 藍田游泳池

  • 荔枝角公園游泳池

  • 深水埗公園游泳池

  • 斧山道游泳池

  • 摩士公園游泳池

  • 九龍公園游泳池

  • 大角咀游泳池

新界

  • 東涌游泳池

  • 青衣西南游泳池

  • 粉嶺游泳池

  • 將軍澳游泳池

  • 顯田游泳池

  • 沙田賽馬會游泳池

  • 東昌街游泳池

  • 城門谷游泳池

  • 屯門西北游泳池

  • 屯門游泳池

  • 屏山天水圍游泳池

  • 天秀路游泳池

  • 元朗游泳池

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