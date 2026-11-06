康文署公眾泳池11.8起提供暖水　一覽全港30個暖水池

天文台在周五（6日）表示，東北季候風會在周末期間影響廣東沿岸，預料氣溫顯著下降，周二及周三（9至10日）市區最低氣溫大約18度。天氣開始轉涼，而康文署日前表示，轄下30個公眾泳池在11月8日起供應暖水。
康文署指，持續留意氣溫變化，如在11月8日前天氣預報顯示連續3天平均氣溫為攝氏23度或以下，會提前供應暖水。
公眾游泳池入場費
根據康文署資料，周一至周五一般收費為17元，而周六、周日及公眾假期則為19元；而年滿60歲長者、3至13歲兒童、全日制學生，以及殘疾人士和一名陪同者可享優惠收費，周一至周五為8元，而周六、周日及公眾假期則為9元。另外3歲以下幼童可免費入場。
全港30個公眾暖水池︰
香港島
堅尼地城游泳池
中山紀念公園游泳池
港島東游泳池
小西灣游泳池
摩理臣山游泳池
維多利亞公園游泳池
灣仔游泳池
九龍
何文田游泳池
九龍仔游泳池
觀塘游泳池
藍田游泳池
荔枝角公園游泳池
深水埗公園游泳池
斧山道游泳池
摩士公園游泳池
九龍公園游泳池
大角咀游泳池
新界
東涌游泳池
青衣西南游泳池
粉嶺游泳池
將軍澳游泳池
顯田游泳池
沙田賽馬會游泳池
東昌街游泳池
城門谷游泳池
屯門西北游泳池
屯門游泳池
屏山天水圍游泳池
天秀路游泳池
元朗游泳池