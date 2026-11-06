康文署公眾泳池11.8起提供暖水　一覽全港30個暖水池

康文署日前表示，轄下30個公眾泳池在11月8日起供應暖水。(資料圖片)

天文台在周五（6日）表示，東北季候風會在周末期間影響廣東沿岸，預料氣溫顯著下降，周二及周三（9至10日）市區最低氣溫大約18度。天氣開始轉涼，而康文署日前表示，轄下30個公眾泳池在11月8日起供應暖水。

康文署指，持續留意氣溫變化，如在11月8日前天氣預報顯示連續3天平均氣溫為攝氏23度或以下，會提前供應暖水。

公眾游泳池入場費

根據康文署資料，周一至周五一般收費為17元，而周六、周日及公眾假期則為19元；而年滿60歲長者、3至13歲兒童、全日制學生，以及殘疾人士和一名陪同者可享優惠收費，周一至周五為8元，而周六、周日及公眾假期則為9元。另外3歲以下幼童可免費入場。