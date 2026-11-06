分判商涉以4萬元行賄機電署工程師獲工程合約　判囚12個月

被告陳子榮(59歲)，機電署分判商，早前經審訊後被裁定一項向公職人員提供利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》。裁判官朱文瀚判刑時稱，被告行賄公職人員，與涉案政府高級工程師經常聯繫以維持公務上的有利關係，當中牽涉總值逾9,000萬元的工程合約，罪行性質非常嚴重，影響公職人員廉潔，損害公眾信心。

一名機電署時任高級工程師早前被廉政公署控告財富與收入不相稱，其後於高等法院認罪並判囚5年3個月。案中一名分判商就兩份總值約9,140萬元的小型工程合約，行賄該名高級工程師換取優待，今日(6日)在東區裁判法院被判入獄12個月。

廉署早前接獲涉及機電署小型工程合約的貪污投訴後，遂展開調查。案情透露，機電署分判商陳子榮於2000年代因工作而認識該署時任高級屋宇裝備工程師謝聲德，二人自此經常午餐聚會並多次結伴到中國內地或海外旅遊。

謝聲德案發時主要任職機電署市政工程部小型工程分部，負責處理及監督小型工程合約招標和運作事宜。於2016年10月至2018年4月期間，小型工程分部先後向兩間總承辦商判授兩份總值約9,140萬元的小型工程合約，有關合約最終分判予陳子榮任職董事兼股東的三間分判商—美亞工程有限公司、宏晉工程有限公司及三和工程顧問有限公司。陳子榮其後於2019年1月向謝聲德提供現金賄款4萬元，作為謝聲德保持傾向優待美亞、宏晉、三和及上述兩間總承辦商的報酬。