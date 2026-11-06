特遣隊瓦解一個圍標集團拘捕28人　部分有黑社會背景

打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊成功瓦解一個圍標集團，28人以涉嫌欺詐、偽造文書等被捕，部分人有黑社會背景。

特遣隊在過去兩日採取首個聯合行動，保安局局長鄧炳強交代有黑社會背景的不法集團透過圍標、賄賂，獲得中西區、深水埗區、屯門、葵青20棟樓宇的工程合約，涉款1億元。當中12份合約已批出、8份合約未批出。當局指不便公開涉及的大廈，但包括市建局工程合約。

集團安排入「幽靈標」

鄧炳強指集團處心積慮，鎖定樓齡高、長者多的大廈。早在大廈未獲發強制驗樓通知時，便預早滲透樓宇決策架構，以公司名義買入一個或多個單位，為參與招標鋪路。其後派集團成員出任業主立案法團成員，有成員兼任9棟樓宇的法團成員，鄧炳強形容如「職業法團成員」。