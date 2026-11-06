特遣隊瓦解一個圍標集團拘捕28人　部分有黑社會背景

打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊成功瓦解一個圍標集團，28人以涉嫌欺詐、偽造文書等被捕，部分人有黑社會背景。
特遣隊在過去兩日採取首個聯合行動，保安局局長鄧炳強交代有黑社會背景的不法集團透過圍標、賄賂，獲得中西區、深水埗區、屯門、葵青20棟樓宇的工程合約，涉款1億元。當中12份合約已批出、8份合約未批出。當局指不便公開涉及的大廈，但包括市建局工程合約。
集團安排入「幽靈標」
鄧炳強指集團處心積慮，鎖定樓齡高、長者多的大廈。早在大廈未獲發強制驗樓通知時，便預早滲透樓宇決策架構，以公司名義買入一個或多個單位，為參與招標鋪路。其後派集團成員出任業主立案法團成員，有成員兼任9棟樓宇的法團成員，鄧炳強形容如「職業法團成員」。
集團會安排幾間表面獨立、實際上屬同一集團的公司入「幽靈標」，製造競爭假象。同時會派人恐嚇其他投標者退出或配合他們。集團會「軟硬兼施」，賄賂建築界專業人士擔任法團的「橡皮圖章」，簽署工程文件。有建築界專業人士被發現逝世後，被人冒簽工程文件。
圍標集團28人被捕，包括6間承建商的7名董事、顧問公司成員、物業管理公司董事及職員、業主立案法團成員等。集團會利用犯案得益營運賭檔、賣淫場所等。
設舉報熱線有獎金
鄧炳強形容有關集團是「趕尾班車」，以物料價格波動，急需進行工程為由，騙取業主簽約，企圖在政府實施一系列打擊圍標措施的最後關頭牟取暴利。當局會設24小時舉報圍標熱線182 000，將向舉報人士提供賞金。但是，鄧炳強指涉及行動細節，不便透露賞金金額。