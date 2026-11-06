大埔宏福苑五級火｜網傳法援署委派律師涉利益衝突　署方聲明屬不實傳言

近日坊間及網上流傳一篇題為《法律界人士：居民不要用法援署安排的律師》之文章，內容針對法援署在處理宏福苑火災相關訴訟案件中的委派律師安排進行指控，署方嚴正澄清及反駁。 法援署今日(6日)在社交平台上發布嚴正聲明，堅決否認利益衝突及所謂「預設安排」，署方在委派律師時，均嚴格遵守守則，處理案件時絕無任何預設立場或利益衝突，而所委派處理宏福苑火災相關案件的律師，均為符合處理相關案件的合資格律師，並擁有豐富的訴訟經驗，將恪守法律專業操守，不偏不倚地代表居民全力維護和爭取最大法律權益，文章所謂「未必以居民的利益為最大考量」或「誤導受助人」等指控完全與事實不符。事實上，絕大部分接受法律援助的宏福苑居民已獲委派律師。期間律師與受助居民保持良好溝通、已進行會面及索取專業法律意見，相關程序正按法律流程有序地推進。

由於宏福苑火災涉及眾多居民，而這些案件均有著相同的事實背景，法律基礎亦大致相同，受助居民所尋求的結果亦屬相近，僅在涉及的賠償金額上有所差異，由法援署委派的律師集中處理相關案件，實屬更合適的安排。從訴訟角度而言，雖然香港並沒有「集體訴訟」機制，集中處理案件有助於在訴訟中保持一致性與協調性，並方便監察案件進展及律師表現，這遠較由大量分散以致難以協調的法律代表處理更為理想。 法援署強調，受助人若在缺乏合理依據下要求更換律師，只會衍生不必要的額外訟費及導致法律程序延誤，相關額外訟費最終需由受助人自行承擔。因此，受助人務必慎重，切勿輕信謠言而損害自身權益。再者，根據《法律援助條例》及其附例的有關規定，若受助人堅持提出任何不合理要求，署方有可能取消其法律援助。

任何不負責任地散播此等嚴重失實且具誤導性的文章，本質上是在嚴重危害已獲得法律援助的宏福苑居民的切身法律權益，亦會破壞受助居民與其律師團隊已建立的信任關係。法援署特別呼籲居民應保持理性慎重，切勿聽信不實傳言，如對自身案件的進展或本署委派安排有任何查詢或疑慮，請直接與負責案件的職員或署方委派律師聯絡查詢。