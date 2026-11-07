中環LV「篋牆」外寶馬違例左轉 警將檢控60歲男司機（有片）

社交平台於上月23日流傳一段影片，從影片中可見，一輛掛有兩地車牌的黑色寶馬私家車，在中環置地廣場LV旗艦店附近，疑由畢打街違例左轉入德輔道中，男司機期間接載一名女乘客，其後疑察覺行錯路，嘗試倒車返回畢打街，一度進退兩難。當時多名途人正橫過馬路，寶馬後退期間，兩名女子停下腳步，待車輛移動後才繼續前行；當時路口交通繁忙，寶馬調整位置期間，雙層巴士、電車及其他車輛先後駛近，令其未能立即返回畢打街。片段較近的畫面可見，男司機戴着帽，一度舉手示意。其後待附近車流出現空隙，寶馬才調整方向，返回畢打街直駛離開。

至今日（7日）上午，警方表示高度關注網上流傳的一段交通違例短片。影片顯示10月23日晚上約7時，一輛私家車沿中區畢打街北行，當駛至畢打街及德輔道中交界時，該輛私家車突然違反「只許向前駛」的道路標記並左轉進入德輔道中，嚴重影響行人安全。港島總區交通調查組人員隨即主動介入調查，經深入調查及翻查相關片段後，於11月5日成功鎖定涉案車輛及一名60歲本地男司機，並將會依法向涉案司機作出檢控。案件暫列「不小心駕駛」，調查仍在進行中。

罪成最高可被判囚半年 警方呼籲，司機駕駛期間應留意路牌指示及預早規劃行程，以免發生意外及對其他道路使用者構成危險。「不小心駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上不小心駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁6個月，市民切勿以身試法。