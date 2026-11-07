油麻地商場男子偷5000元玩具卡露底褲 店主：驚到褲都甩？（有片）

社交平台 Threads 昨日（6日）流傳一段長約31秒的影片，從影片中可見，一名黑色上衣男子於油麻地知名玩具購物商場「現時點」店舖門口偷竊，黑衣男子趁人不察覺時，將一盒貨品放入袋內，隨後疑擔心被店方發現，特意向右移動借陳列品遮擋身體，再伸長手偷走門口另一盒價值約1,650元的玩具卡，黑衣男得手後準備離開，疑因緊張或動作過大，其短褲褲頭竟突然滑落，當眾露出內褲。男賊見狀大驚，立即走向一旁，拉起短褲穿好，再轉頭觀察四周，似害怕剛才一幕被人看到。隨後他手持盒裝貨品折返，過程全被鏡頭拍下。

帖主在社交平台發文，質疑該男賊人手法熟練，似是慣犯痛批男賊行徑，表示「偷嘢呢啲事件唔少見，但係除住褲偷嘢，我就真係第一次見，定係偷完驚到褲都甩埋？」 帖主又呼籲「現時點」其他店主提高警惕，並希望目擊者若發現其蹤影能協助聯絡跟進。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第2條及第9條，任何人干犯盜竊罪，一經循公訴程序定罪，最高可判處監禁10年。另外，在公眾地方露出內褲等行為，若被認定達到嚴重猥褻或有違公德程度，亦有機會涉嫌觸犯「作出有違公德行為」罪，按第221章《刑事訴訟程序條例》最高可判監7年。