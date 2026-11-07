東涌西站支柱疑灌石屎「未到頂」 路政署要求港鐵兩周內交報告(更新)

有傳媒報道，東涌延線並興建中的東涌西站大堂樓層，近半層的石屎支柱懷疑灌石屎時「未到頂」，約30支支柱的石屎與天花板相距約20至30厘米。 港鐵表示，上月就尚未完成的工序進行恆常巡查時發現東涌西站工地的月台層，有部分支柱頂部末端曾進行物料填補修補工序，有關工序事先未獲港鐵批准，已指示總承建商即時停止有關工序，並展開深入調查，檢視車站月台層及大堂層不同區域的支柱及相關施工流程，而有關情況不涉及結構安全，並已就事件通知相關政府部門。

港鐵：未獲批准已即時停工 港鐵重申，非常重視鐵路項目的監管及工程質素，設有嚴謹的質量保證機制及程序，以確保工程質素。總承建商須就事件向港鐵提交全面的報告及提出修正方案，獲得港鐵及其他一切所需批准後才可復工。而所有修正工序均須全面符合相關法定要求，才可獲最終驗收。就有關工序所產生的相關費用，將由總承建商承擔。 延綫2029年通車目標不變 路政署表示，星期一接獲港鐵通報，指在巡查時發現東涌西站工地月台層部分混凝土支柱位置出現施工質量問題，及承建商曾在未有獲批的施工方法下嘗試進行修補工程，港鐵已即時指示承建商停止有關工程，署方高度關注事件，強調東涌綫延線2029年的通車目標維持不變。

路政署回覆查詢時表示，接獲通報後於星期二、三派員到場核查情況，以及於昨日與港鐵舉行會議，進一步跟進事件及了解調查進度。署方要求港鐵認真展開調查，並在通報事件後兩個星期內提交詳細調查報告，並督促承辦商制定詳細修復方案，盡快自資進行修復工程，以確保工程質量符合標準，同時採取措施， 確保事件不會影響整個工程進度 。 路政署一直密切監察東涌綫延線項目的進度、安全及質量，以風險為本原則定時派員到工地監察進度及抽查關鍵施工工序。上一次於10月派員到東涌西站涉及大堂層位置進行定期監察進度及抽查工作，當時檢視範圍主要為未展開混凝土澆灌工序的支柱。

署方重申，政府高度重視工程的質量與安全，會按項目協議有關質量及進度監管要求積極跟進事件，以及全面檢視工地監督及質量驗收流程，以確保不會再發生同類事情，亦緊密聯繫屋宇署等相關部門跟進港鐵進行修補工程，以確保整體結構安全。